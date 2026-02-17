ICONSPORT_279641_0003

Rennes : La famille Pinault reprend le pouvoir

Rennes17 févr. , 17:00
parClaude Dautel
L'annonce imminente de la nomination de Franck Haise au poste d'entraîneur marque un nouveau tournant dans la saison du Stade Rennais. Mais la montée en puissance de Guillaume Cerutti témoigne du désir de la famille Pinault de reprendre le contrôle du club breton.
Habib Beye étant en partance pour Marseille, le Stade Rennais ne perdra pas de temps pour officialiser la signature de Franck Haise au poste d'entraîneur. Le choix fait par Arnaud Pouille a été validé par les propriétaires du club, lesquels commencent tout de même à se demander si tout a été bien fait depuis quelques mois. C'est pour cela que, selon Ouest-France, Guillaume Cerutti, proche de la famille Pinault, commence à prendre du poids au sein de la direction du club depuis qu'il a rejoint le Stade Rennais comme président du conseil d'administration en octobre dernier. Un changement qui marque le retour aux affaires à 100% des Pinault.

Le propriétaire de Rennes serre la vis

Du côté du milliardaire breton, on souhaite que le Stade Rennais retrouve un fonctionnement digne de ce nom, alors que depuis quelques années le club vit des soubresauts pas loin de ceux vécus à l'OM. « Après un temps d’observation et d’audit interne, cet ancien haut fonctionnaire, dirigeant d’entreprise qui s’est épanoui dans les métiers de l’art, est en train d’apprendre les subtilités du milieu du foot. Ces derniers temps, on dirait qu’il a pris du poids dans les arcanes du Stade Rennais. Il serait soucieux notamment de ces questions d’autorité et d’alignement », fait remarquer Guillaume Lainé, journaliste en charge de couvrir l'actualité du club breton pour le quotidien régional.
Au moment où la famille Arnault s'implique à fond dans la gestion du Paris Football Club, les Pinault ne veulent pas être en reste. En poussant sur le devant de la scène Guillaume Cerruti, les propriétaires français du Stade Rennais montrent que malgré les résultats, ils ne se désintéressent pas de leur équipe. A voir si ce dernier va supporter la vie chaotique d'un club de foot, lui qui a fréquenté l'ENA plus que la LFP.
