Arbitrage anti-OL, cette nouvelle règle le scandalise

31 oct.
Corentin Facy
L’arbitrage de Jérémy Stinat lors du match entre l’OL et le Paris FC a encore beaucoup de mal à passer chez les observateurs du club rhodanien, lesquels sont révoltés par le traitement infligé à leur club.
Mercredi soir, l’Olympique Lyonnais avait toutes les cartes en mains pour s’imposer sur la pelouse du Paris FC. L’équipe de Paulo Fonseca menait 3-0, mais elle a finalement concédé le match nul contre toute attente (3-3). Une rencontre riche en rebondissements… et en polémiques arbitrales. La première a lieu dès la demi-heure de jeu puisque Samir Chergui n’a pas été exclu malgré un très gros tacle sur Tyler Morton, qui aurait certainement dû lui coûter un deuxième carton jaune. Cette action précise a d’ailleurs scandalisé le streamer SeriousCharly, lequel a halluciné devant la décision prise par Jérémy Stinat.

PFC-OL, un scandale mais pas deux ?

Honnête et impartial dans son debrief sur Twitch, le supporter de l’OL a en revanche estimé que le carton rouge donné à Abner, bien que très sévère, n’était pas scandaleux au vu du geste dangereux réalisé par le défenseur brésilien des Gones. « Tout allait super bien, tout était génial. Le Paris FC est très mauvais pendant toute la première mi-temps, on a une ouverture du score de Tolisso dès l’entame. A la 27e minute, arrive le premier problème. Chergui qui démolit Tyler Morton, il a déjà un jaune, il ne prend pas le deuxième jaune » raconte le streamer lyonnais avant de faire part de son agacement.

« On m’a expliqué que c’était parce que le premier jaune était un peu sévère, du coup il n’a pas mis le deuxième jaune. Nouvelle règle ! Ca s’applique qu’à l’Olympique Lyonnais, super. Sur Abner, peut-être qu’il n’y a pas rouge, mais son geste, son tacle par derrière alors qu’il y a 3-0, il est débile ! Autant il prend le ballon, le mec en face n’est pas blessé. Mais la vérité sur Abner c’est que si ce tacle a lieu sur Fofana, on hurle tous au carton rouge. Le tacle est dangereux, le geste est débile » a analysé SeriousCharly sur Twitch. Des interprétations qui animeront le débat alors que chez les supporters lyonnais, les différentes décisions prises par Jérémy Stinat lors de ce PFC-OL ont beaucoup de mal à être digérées. 
