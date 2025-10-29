ICONSPORT_274636_0142

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

OL29 oct. , 22:44
parMehdi Lunay
Les semaines se suivent et les cartons rouges sont toujours au programme des matchs de l'Olympique Lyonnais.
Cette fois-ci, les Gones ont été sanctionnés avec l'exclusion d'Abner à l'heure de jeu. Le latéral brésilien a taclé avec vigueur et intensité Ilan Kebbal. Une intervention spectaculaire sanctionnée d'un rouge direct par M.Stinat. Cependant, le ralenti montre que le Brésilien prend proprement le ballon. Cette décision n'a pas manqué d'énerver les supporters lyonnais surtout après l'épisode Fofana-Doukouré. Il avait fallu attendre le VAR pour exclure le Strasbourgeois qui avait blessé le Belge.
« On remerciera la ligue pour son communiqué disant que l'arbitre a fait une erreur... », « A aucun moment il y a rouge »,  « L'arbitre du match contre Strasbourg voulait à peine siffler faute à la base sur le tacle fou qui a massacré la cheville de Fofana. Et ce soir, il n'hésite pas une seule seconde à mettre un rouge à Abner sur un tacle bof mais pas dangereux. Qui a osé parler de favoritisme ? », pouvait-on lire sur X entre autres.
Derniers commentaires

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

Leader au prix de 5 milliards d'euros , pas de quoi frimé non plus

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

il ne touche à peine le joueur , regarde il y a 2 photos pour te la faire fermer et ne pas raconter de connerie

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

Par contre les 2 boulets qui commentaient le match sont vraiment à chier , a chaque but de paris j'avais l'impression qu'ils prenaient un AVC tellement ils criaient leur joie , juste pitoyable

OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

l'ol prend un point a l'extérieur , c'est bien , mais bon il est inadmissible de mener 3-0 et de faire 3-3. rien n'est perdu , l'ol n'est qu'a 2 points du premier

L1 : Folle victoire de Monaco à Nantes

Monaco fait LA belle opération bravo le mental

