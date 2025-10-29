OL : Abner exclu, scandale dénoncé à Paris

Les semaines se suivent et les cartons rouges sont toujours au programme des matchs de l'Olympique Lyonnais.

Cette fois-ci, les Gones ont été sanctionnés avec l'exclusion d'Abner à l'heure de jeu. Le latéral brésilien a taclé avec vigueur et intensité Ilan Kebbal. Une intervention spectaculaire sanctionnée d'un rouge direct par M.Stinat. Cependant, le ralenti montre que le Brésilien prend proprement le ballon. Cette décision n'a pas manqué d'énerver les supporters lyonnais surtout après l'épisode Fofana-Doukouré. Il avait fallu attendre le VAR pour exclure le Strasbourgeois qui avait blessé le Belge.

« On remerciera la ligue pour son communiqué disant que l'arbitre a fait une erreur... », « A aucun moment il y a rouge », « L'arbitre du match contre Strasbourg voulait à peine siffler faute à la base sur le tacle fou qui a massacré la cheville de Fofana. Et ce soir, il n'hésite pas une seule seconde à mettre un rouge à Abner sur un tacle bof mais pas dangereux. Qui a osé parler de favoritisme ? », pouvait-on lire sur X entre autres.