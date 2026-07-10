Alerte à l’OL, Mourinho met un énorme coup de pression sur Endrick

Alerte à l’OL, Mourinho met un énorme coup de pression sur Endrick

OL10 juil. , 10:00
parGuillaume Conte
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Ravivé par son prêt à l'OL la saison passée, Endrick n'a pas marqué les esprits à la Coupe du monde, et José Mourinho l'attend au tournant dès la reprise. L'avenir du Brésilien est déjà remis en cause.
Remplaçant du bout du banc dans le Real Madrid de Carlo Ancelotti et de Xabi Alonso, Endrick a retrouvé du temps de jeu, des buts et du rythme lors de son passage à l’Olympique Lyonnais. En cinq mois, il a réussi à apporter une arme offensive en plus dans l’effectif de Paulo Fonseca, et a conquis les supporters lyonnais ravis d’avoir un international brésilien dans leurs rangs, comme à la belle époque.

Endrick n'a pas convaincu Mourinho

Cette réussite à Lyon lui a même permis de récupérer le train de la Coupe du monde, grâce aussi aux blessures de ses concurrents. Endrick a eu un peu de temps de jeu au Mondial, mais il n’aura pas marqué les esprits, et pas marqué tout court. Assez maladroit dans le jeu, il a manqué une énorme occasion face à la Norvège après un service idéal de Vinicius Junior, précipitant indirectement la chute de la Seleçao.
Et selon les révélations de Marca, José Mourinho, qui arrive en cette fin de semaine pour la reprise de l’entrainement au Real Madrid prévue lundi, n’est pas si convaincu que cela par son jeune attaquant. En raison du gros recrutement effectué, et qui n’est certainement pas fini, et de son niveau affiché avec le Brésil comme avec les Merengue par le passé, Endrick a encore beaucoup de travail avant ne serait-ce que de rester dans l’effectif cet été.
Le journal espagnol affirme qu’il fait partie des joueurs que José Mourinho veut voir à l’entrainement avant de décider s’il les garde ou pas. C’est aussi le cas de Gonzalo Garcia et Franco Mastantuono. Mais pour le joueur passé par Lyon la saison passée, le retour à la Maison Blanche ne se fera pas sur le tapis rouge, et il va devoir montrer qu’il peut rester à Madrid cet été. Sinon, ce sera une vente pour finance le mercato dispendieux de Florentino Pérez, ou un nouveau prêt certainement avec option d’achat…
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Derniers commentaires

Alerte à l’OL, Mourinho met un énorme coup de pression sur Endrick

Je ne sais pas si je ne préfèrerai pas Garcia en AC .

Alerte à l’OL, Mourinho met un énorme coup de pression sur Endrick

C'est quoi cette obsession OL-ENdrick? il ne reviendra pas ni en pret ni sous une autre forme, alors arretez!!

L’OL tient un phénomène, ce n’était pas du vent

ça sent très bon la bonne pioche .

Officiel : Rennes fait signer Bryan Reynolds

Free guy

Direction les demies, la France ne laisse aucune chance au Maroc

Commentaire d'un énorme débile bas du front. Il est arabe alors ses parents ont profité des aides ? quoi de plus étonant qu'un vieux rastèke sudiste.

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