Alerte à l’OL, Mourinho met un énorme coup de pression sur Endrick

Ravivé par son prêt à l'OL la saison passée, Endrick n'a pas marqué les esprits à la Coupe du monde, et José Mourinho l'attend au tournant dès la reprise. L'avenir du Brésilien est déjà remis en cause.

Remplaçant du bout du banc dans le Real Madrid de Carlo Ancelotti et de Xabi Alonso, Endrick a retrouvé du temps de jeu, des buts et du rythme lors de son passage à l’Olympique Lyonnais. En cinq mois, il a réussi à apporter une arme offensive en plus dans l’effectif de Paulo Fonseca, et a conquis les supporters lyonnais ravis d’avoir un international brésilien dans leurs rangs, comme à la belle époque.

Endrick n'a pas convaincu Mourinho

Cette réussite à Lyon lui a même permis de récupérer le train de la Coupe du monde, grâce aussi aux blessures de ses concurrents. Endrick a eu un peu de temps de jeu au Mondial, mais il n’aura pas marqué les esprits, et pas marqué tout court. Assez maladroit dans le jeu, il a manqué une énorme occasion face à la Norvège après un service idéal de Vinicius Junior, précipitant indirectement la chute de la Seleçao.

Et selon les révélations de Marca, José Mourinho, qui arrive en cette fin de semaine pour la reprise de l’entrainement au Real Madrid prévue lundi, n’est pas si convaincu que cela par son jeune attaquant. En raison du gros recrutement effectué, et qui n’est certainement pas fini, et de son niveau affiché avec le Brésil comme avec les Merengue par le passé, Endrick a encore beaucoup de travail avant ne serait-ce que de rester dans l’effectif cet été.