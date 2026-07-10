France-Maroc : 91 % des 15-34 ans était devant le match

Record d'audience pour M6 sur cette Coupe du monde avec la victoire de la France face au Maroc. Et cela devrait encore augmenter en demi-finales, mardi soir.

Avec les horaires tardifs, les audiences des matchs de l’équipe de France ne sont pas encore à la hauteur des rencontres de la Coupe du monde 2018 et 2022, mais cela commence à sérieusement grimper. Les Bleus sont impressionnants, et les victoires permettent de rallier de plus en plus de monde. Pour le match disputé jeudi soir face au Maroc, ce sont 16,1 millions de téléspectateurs qui étaient devant M6, avec un pic à 18,1 millions en fin de première période. Cela sans compter sur l’audience de BeIN Sports, qui peut approcher le million de téléspectateurs sur de tels matchs. Sur la tranche des téléspectateurs âgés entre 15 et 34 ans, la part d’audience grimpe jusqu’à 91 %. Difficile à cet âge d’allumer à la télé et de regarder autre chose que ce quart de finale.

Les audiences devraient encore grimper, puisque la demi-finale se fera face à un adversaire de prestige (l’Espagne) ou un voisin qui monte en puissance (Belgique). Et surtout le match se disputera à 21h00, mardi prochain, à un horaire parfait pour les meilleures audiences.