Rabiot marche sur le Maroc, Deschamps ne va pas aimer

Au-dessus du Maroc, la France a validé son billet pour les demi-finales. Adrien Rabiot a été sans pitié avec les Lions de l'Atlas dans ses propos d'après-match.

Ambition, mais humilité, respect et discrétion, voilà ce que demande Didier Deschamps à ses joueurs quand ils prennent la parole dans le cadre de cette Coupe du monde. Rayan Cherki s’était fait tirer les oreilles dès le début de la compétition pour avoir un peu trop fanfaronné autour du match face au Sénégal.

Après la victoire contre le Maroc, Adrien Rabiot en a-t-il trop fait ? Le milieu de terrain, encore une fois très solide physiquement et précis dans son jeu, n’a pas hésité à faire remarquer que la France n’avait pas tremblé une seconde et que les Lions de l’Atlas n’avaient pas existé sur cette rencontre. Une prise de parole forte qui montre la détermination du groupe, même si cela peut passer pour de l’arrogance à la française.

Rabiot n'a pas tremblé une seconde

« On a senti que dans les moments où on n'avait pas le ballon et qu'on leur a laissé, ils étaient peu dangereux. On avait peu à craindre de cette équipe. C'est la sensation qu'on avait sur le terrain. C'est étonnant. Mais ça reste une équipe qui, à tout moment, peut aussi faire la différence parce qu'ils ont des individualités extraordinaires. C'est pour ça qu'il faut toujours rester vigilant », a nuancé le milieu de terrain passé par le PSG et l’OM, presque déçu par l’absence d’opposition du Maroc sur ce match.

Adrien Rabiot a ensuite passé la seconde couche. « On n'a jamais laissé espérer l'adversaire. On les a mangés. On savait que plus le match allait avancer et on allait avoir des espaces et être capables de faire les différences. Si on a cette mentalité, je pense qu’il ne peut pas nous arriver grand chose. C’est magnifique de jouer une deuxième demi-finale de suite pour l’équipe de France. Pour moi et l’équipe, l’objectif c’est le 19 juillet », a résumé le milieu de terrain des Bleus, qui voit son équipe avancer jusqu’en demi-finales sans avoir tremblé pour le moment.