Rabiot marche sur le Maroc, Deschamps ne va pas aimer

bah pareil pour eux. remboursement!
iI n'était pas le seul + de 90 joueurs formés en France ont joué le Mondial sous d'autres couleurs ?
En même temps le français est jamais content. Oui le stade est plus loin que Gerland mais il a permis à des gens qui n'avaient pas de place à Gerland d'en avoir car on a gagné plusieurs milliers de place ! On fait pas d'omelette sans casser les œufs et le covoiturage ça existe !
il a totalement raison. a aucun moment on a tremblé, 0 tir a la 80 eme minute..... la France etait tres tres largement superieure au Maroc hier soir. a aucun moment ils auraient pu esperer
Si ..... ???
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🇫🇷 Adrien Rabiot au micro de RMC : "On n'a jamais laissé espérer l'adversaire. On les a mangés." #RMCLive