88 minutes de jeu en un an, l’OM reçoit une offre moisie

L'OM voit revenir des anciennes têtes à la reprise, et Faris Moumbagna avait presque été oublié. Il faut dire que la saison qu'il vient de vivre n'aide pas à le voir revenir en force.

Faute de recrutement pour le moment, l’Olympique de Marseille se contente de pouvoir compter sur les retours de prêt pour voir de nouvelles têtes arriver. Forcément, pour la plupart des joueurs concernés, les dirigeants ne les accueillent pas à bras ouverts. S’ils ont été prêtés, c’est qu’ils n’ont pas réussi à s’imposer à Marseille, et qu’ils n’ont pas convaincu leur club provisoire de miser sur eux.

Même pas 90 minutes sur une année

C’est le cas de Faris Moumbagna, cédé à la Cremonese la saison passée, mais qui n’aura joué que 88 minutes sur l’ensemble de la Serie A. Des blessures musculaires pour le musculeux camerounais, puis une déchirure aux adducteurs l’auront fait fréquenter l’infirmerie du club italien plus que les terrains. Avec zéro titularisation dans la saison, l’ancien du Bodo Glimt a été renvoyé à Marseille illico presto.

Bruno Genesio a certes peu de choix en attaque pour le moment, mais il ne compte pas vraiment sur lui pour porter l’OM cette saison. A 26 ans, le Lion Indomptable reste une déception alors que Pablo Longoria avait mis 8 ME pour le faire venir de Norvège en 2024. A Marseille également, il a traversé les saisons sans parvenir à s’imposer, en raison de nombreuses blessures.