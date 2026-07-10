88 minutes de jeu en un an, l’OM reçoit une offre moisie

88 minutes de jeu en un an, l’OM reçoit une offre moisie

OM10 juil. , 9:20
parGuillaume Conte
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L'OM voit revenir des anciennes têtes à la reprise, et Faris Moumbagna avait presque été oublié. Il faut dire que la saison qu'il vient de vivre n'aide pas à le voir revenir en force.
Faute de recrutement pour le moment, l’Olympique de Marseille se contente de pouvoir compter sur les retours de prêt pour voir de nouvelles têtes arriver. Forcément, pour la plupart des joueurs concernés, les dirigeants ne les accueillent pas à bras ouverts. S’ils ont été prêtés, c’est qu’ils n’ont pas réussi à s’imposer à Marseille, et qu’ils n’ont pas convaincu leur club provisoire de miser sur eux.

Même pas 90 minutes sur une année

C’est le cas de Faris Moumbagna, cédé à la Cremonese la saison passée, mais qui n’aura joué que 88 minutes sur l’ensemble de la Serie A. Des blessures musculaires pour le musculeux camerounais, puis une déchirure aux adducteurs l’auront fait fréquenter l’infirmerie du club italien plus que les terrains. Avec zéro titularisation dans la saison, l’ancien du Bodo Glimt a été renvoyé à Marseille illico presto.
Bruno Genesio a certes peu de choix en attaque pour le moment, mais il ne compte pas vraiment sur lui pour porter l’OM cette saison. A 26 ans, le Lion Indomptable reste une déception alors que Pablo Longoria avait mis 8 ME pour le faire venir de Norvège en 2024. A Marseille également, il a traversé les saisons sans parvenir à s’imposer, en raison de nombreuses blessures.
Avec encore deux ans de contrat, l’attaquant a tout de même fait une touche au mercato selon Africa Foot. Le club turc de Gaziantep FK a contacté l’OM pour un prêt simple. Pas de quoi faire rêver, mais cela permettra d’économiser son salaire, à l’heure où il n’y a pas de petites économies pour les nouveaux dirigeants marseillais. Marseille n’a pour le moment pas répondu à cette offre timide, qui ne laisse aucune perspective de vente définitive de Moumbagna. De son côté, le joueur se dit prêt à tous les challenges, y compris celui de tenter de s’imposer à l’OM où il n’a marqué que quatre buts au total sur sa première saison.
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Derniers commentaires

Direction les demies, la France ne laisse aucune chance au Maroc

bah pareil pour eux. remboursement!

Direction les demies, la France ne laisse aucune chance au Maroc

iI n'était pas le seul + de 90 joueurs formés en France ont joué le Mondial sous d'autres couleurs ?

Le parking-gate enflamme l'OL, Aulas se fait secouer

En même temps le français est jamais content. Oui le stade est plus loin que Gerland mais il a permis à des gens qui n'avaient pas de place à Gerland d'en avoir car on a gagné plusieurs milliers de place ! On fait pas d'omelette sans casser les œufs et le covoiturage ça existe !

Rabiot marche sur le Maroc, Deschamps ne va pas aimer

il a totalement raison. a aucun moment on a tremblé, 0 tir a la 80 eme minute..... la France etait tres tres largement superieure au Maroc hier soir. a aucun moment ils auraient pu esperer

Upamecano trop fort, il fait rêver le PSG

Si ..... ???

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