France-Maroc : Deux Bleus n’ont pas convaincu

France-Maroc : Deux Bleus n’ont pas convaincu

Equipe de France10 juil. , 9:40
parGuillaume Conte
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L'équipe de France impressionne, mais il y a encore des choses à améliorer pour les Bleus, à l'image des prestations individuelles de Jules Koundé et Michael Olise, trop discrets contre le Maroc.
Difficile de trouver des points faibles à l’équipe de France. C’est certainement ce que doivent se dire ses adversaires après le parcours parfait des joueurs de Didier Deschamps. Le Maroc arrivait avec l’envie de se venger de la défaite en demi-finale de 2022, mais il n’y a pas eu photo entre les deux équipes.
Le sélectionneur a trouvé son 11 type et il risque de ne pas en déroger sur les deux derniers matchs, puisque la France est assurée de disputer au moins la rencontre pour la troisième place en cas de revers dans le dernier carré.

Koundé trop neutre, Olise coincé

Selon L’Equipe, deux joueurs n’ont pas vraiment répondu aux attentes sur ce match, même s’ils obtiennent la note de 5/10, ce qui permet de rappeler qu’ils ne sont pas totalement passés au travers. Il s’agit de Jules Koundé, moins intéressant lorsque les Bleus dominent à ce point et peu dangereux sur son côté droit à l’inverse d’un Lucas Digne qui peut centrer et tirer. « Un match tranquille et sûr pour le latéral français. Il a remporté trois des quatre duels qu'il a disputés et n'a jamais été mis en difficulté. Une situation facilitée par le fait que le jeu penchait nettement de l'autre côté. Il n'a pas apporté grand-chose offensivement », a fait savoir L’Equipe, après ce match assez neutre du Barcelonais.

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L’autre joueur moins convaincant avec Michael Olise. Toujours aussi nonchalante, il n’a quasiment eu qu’un éclair, avec sa percussion plein axe et son service pour Mbappé, hors-jeu. En dehors de cela, le joueur du Bayern n’a pas eu les éclairs attendus et n’a pas trouvé l’ouverture sur ses passes. Il mérite un 5/10 selon L’Equipe et Le Parisien. « Parfois gêné par la densité adverse en première période, il a cherché à s’excentrer davantage sur l’aile droite pour trouver plus d’espaces », confie de son côté le quotidien francilien, pour qui Olise a été le moins flamboyant des attaquants français sur cette rencontre.
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Je ne sais pas si je ne préfèrerai pas Garcia en AC .

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C'est quoi cette obsession OL-ENdrick? il ne reviendra pas ni en pret ni sous une autre forme, alors arretez!!

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ça sent très bon la bonne pioche .

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Direction les demies, la France ne laisse aucune chance au Maroc

Commentaire d'un énorme débile bas du front. Il est arabe alors ses parents ont profité des aides ? quoi de plus étonant qu'un vieux rastèke sudiste.

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