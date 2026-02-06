Un géant mondial contacte l'OL, alerte au mercato

En fin de contrat l’été dernier avec l’OL, Nicolas Tagliafico a prolongé jusqu’en 2027. Mais le club argentin de River Plate rêve de recruter le champion du monde lors du prochain mercato.

Tout proche de quitter l’Olympique Lyonnais cet été, Nicolas Tagliafico a finalement surpris tout le monde en prolongeant dans le Rhône. Malgré le contexte financier du club rhodanien et le risque de rétrogradation en Ligue 2, l’international argentin a privilégié une prolongation à l’OL plutôt qu’un départ à un an de la Coupe du monde. Un choix salué dans les travées du Groupama Stadium, où le défenseur de 33 ans est très apprécié.

Tagliafico ciblé par River Plate

Nicolas Tagliafico a prolongé jusqu’en juin 2027 et logiquement, la question de son avenir ne devrait donc pas être remis sur la table l’été prochain. A moins qu’un géant mondial ne vienne semer la zizanie dans ce dossier. C’est malheureusement pour Lyon la tendance si l’on se fie aux informations du média Rivernoticias, qui révèle que Marcelo Gallardo fait de Nicolas Tagliafico sa priorité pour renforcer la défense de River Plate l’été prochain.

N. Alejandro Tagliafico Argentine • Âge 33 • Défenseur Coupe de France 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League 2025/2026 Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 14 Buts 0 Passes décisives 3 Jaune 3 Rouge 0 Jaune Rouge 1

Le site Rivernoticias estime que malgré ce fort intérêt pour Tagliafico, River Plate n’est pas certain de rafler la mise. En effet, la négociation « ne sera pas facile, car Tagliafico a reçu des offres pour poursuivre sa carrière en Europe », indiquent nos confrères sud-américains. Reste maintenant à voir quelle somme River Plate est prêt à poser sur la table pour convaincre l’OL de lui lâcher son champion du monde. A 33 ans et alors qu’il entrera dans la dernière année de son contrat en juin prochain, l’ancien latéral de l’Ajax Amsterdam est valorisé à hauteur de 5 millions d’euros par Transfermarkt.