Un géant mondial contacte l'OL, alerte au mercato

OL06 févr. , 21:40
parCorentin Facy
En fin de contrat l’été dernier avec l’OL, Nicolas Tagliafico a prolongé jusqu’en 2027. Mais le club argentin de River Plate rêve de recruter le champion du monde lors du prochain mercato.
Tout proche de quitter l’Olympique Lyonnais cet été, Nicolas Tagliafico a finalement surpris tout le monde en prolongeant dans le Rhône. Malgré le contexte financier du club rhodanien et le risque de rétrogradation en Ligue 2, l’international argentin a privilégié une prolongation à l’OL plutôt qu’un départ à un an de la Coupe du monde. Un choix salué dans les travées du Groupama Stadium, où le défenseur de 33 ans est très apprécié.

Tagliafico ciblé par River Plate

Nicolas Tagliafico a prolongé jusqu’en juin 2027 et logiquement, la question de son avenir ne devrait donc pas être remis sur la table l’été prochain. A moins qu’un géant mondial ne vienne semer la zizanie dans ce dossier. C’est malheureusement pour Lyon la tendance si l’on se fie aux informations du média Rivernoticias, qui révèle que Marcelo Gallardo fait de Nicolas Tagliafico sa priorité pour renforcer la défense de River Plate l’été prochain.
Le média argentin l’affirme, le latéral gauche lyonnais est la cible de l’actuel 3e de Primera Division en Argentine. L’expérience de Nicolas Tagliafico est très appréciée par l’entraîneur de River Plate, qui suit décidément beaucoup la Ligue 1 puisqu’il y a quelques semaines, c’est le nom de Facundo Medina qui avait été associé à River Plate. Le dossier du défenseur de l’OM est toutefois trop onéreux (20 millions d'euros) et Marcelo Gallardo semble donc se rabattre sur Nicolas Tagliafico, capable comme l'ancien Lensois d’évoluer en tant que latéral gauche ou dans l’axe.
N. Alejandro Tagliafico

N. Alejandro Tagliafico

ArgentinaArgentine Âge 33 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts0
Passes décisives3
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge1
Le site Rivernoticias estime que malgré ce fort intérêt pour Tagliafico, River Plate n’est pas certain de rafler la mise. En effet, la négociation « ne sera pas facile, car Tagliafico a reçu des offres pour poursuivre sa carrière en Europe », indiquent nos confrères sud-américains. Reste maintenant à voir quelle somme River Plate est prêt à poser sur la table pour convaincre l’OL de lui lâcher son champion du monde. A 33 ans et alors qu’il entrera dans la dernière année de son contrat en juin prochain, l’ancien latéral de l’Ajax Amsterdam est valorisé à hauteur de 5 millions d’euros par Transfermarkt.
