PSG : La nouvelle star du Brésil fait craquer Paris

PSG06 févr. , 22:00
parCorentin Facy
Tourné vers le recrutement des meilleurs pépites du football mondial, Luis Campos a jeté son dévolu sur Eduardo Conceiçao, un dossier très concurrentiel dans l’optique du prochain mercato estival.
La course à l’armement a déjà démarré chez les cadors européens en vue du prochain mercato estival. C’est la nouvelle mode, l’objectif est à présent de recruter le futur crack générationnel, celui qui n’a pas encore explosé aux yeux du monde entier mais qui peut être la pépite de demain. Luis Campos a déjà tenté un joli pari cet hiver avec la signature de Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone, mais le directeur sportif du Paris Saint-Germain veut continuer dans cette dynamique.
Selon les informations d’ESPN Brasil, le dirigeant parisien est très intéressé par Eduardo Conceiçao, ailier gauche de seulement 16 ans qui évolue dans le club brésilien de Palmeiras. Le joueur natif de Sao Paulo fait complètement craquer l’état-major parisien, mais le champion d’Europe en titre n’est pas seul sur ce dossier. Nos confrères sud-américains nous apprennent qu’Arsenal est aussi en lice dans ce dossier, au même titre que Barcelone, Chelsea, Liverpool, Manchester City et Newcastle.
Rien d’étonnant dans la mesure où le club de Palmeiras est désormais suivi de très près par les recruteurs des clubs européens après l’émergence d’Endrick et d’Estevao, formés à Palmeiras et qui brillent à l’OL et à Chelsea cette saison. Le dossier risque donc d’être très onéreux pour le PSG ou pour le club qui raflera la mise. A titre de comparaison, Estevao a été vendu 45 millions d’euros à Chelsea, une somme similaire à celle payée par le Real Madrid pour Endrick. ESPN Brasil révèle que Palmeiras a déjà refusé 16 millions d’euros en octobre dernier pour Eduardo Conceiçao, une offre d’un club dont l’identité n’a en revanche pas filtré.

Une clause libératoire à 100 millions d'euros

Il est par ailleurs bon de savoir que le jeune ailier brésilien, sous contrat avec Palmeiras jusqu’en 2029, dispose d’une clause libératoire fixée à 100 millions d’euros. Des gros chiffres et des rumeurs de gros clubs européens pour un joueur, certes très prometteur… qui n’a pas encore évolué avec les professionnels au sein de son club formateur. Peu importe pour Luis Campos, convaincu par les performances d’Eduardo Conceiçao avec les jeunes de Palmeiras et qui espère bien rafler la mise l’été prochain même si le club qui recrutera Eduardo Conceiçao devra le laisser en prêt à Palmeiras jusqu’en décembre 2027 puisque le joueur ne pourra pas évoluer en Europe avant ses 18 ans.

Loading