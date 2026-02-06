Diego Moreira à Chelsea, les Anglais sont sans pitié

Agacés par la passerelle avec Chelsea, les supporters de Strasbourg n’apprécieront pas le conseil donné aux Blues. La presse anglaise incite le club londonien à continuer à piocher dans l’effectif alsacien.

Strasbourg n’est sûrement pas près de se réconcilier avec ses supporters les plus mécontents. Depuis plusieurs mois, une partie du public de la Meinau manifeste son opposition à la multipropriété. Ces ultras estiment que BlueCo, propriétaire du Racing et de Chelsea, a totalement effacé l’identité du club alsacien. Il est aussi reproché aux Blues de profiter de leur lien au détriment des intérêts de Strasbourg.

En début de saison, Chelsea ne s’était pas gêné pour officialiser le futur transfert d’Emanuel Emegha. Puis le cador anglais a chipé l’entraîneur Liam Rosenior, avant d’interrompre le prêt du défenseur central Mamadou Sarr cet hiver. Toutes ces opérations agacent encore un peu plus les fans qui n'apprécieront pas le conseil donné par Luka Randall. Le journaliste du Chelsea Chronicle incite maintenant les Blues à profiter d’une clause de rachat pour récupérer l’ailier de Strasbourg Diego Moreira (21 ans).

Chelsea peut revenir à tout moment

« Depuis son départ de Chelsea, Diego Moreira s'épanouit pleinement à Strasbourg, s'imposant comme l'un des ailiers les plus dangereux de Ligue 1, a écrit notre confrère. Avec Liam Rosenior à la tête de l'équipe, il connaîtra parfaitement son profil après l'avoir côtoyé en France. Fait intéressant, au moment du transfert, (le journaliste) Ben Jacobs avait révélé la présence d'une clause de rachat. (…) Sa vitesse et sa technique sont ses principaux atouts. Il possède un flair comparable à celui d’Estevão, mais aussi la qualité nécessaire pour conclure dans le dernier tiers du terrain. »

On ignore le montant de cette clause. Mais en 2024, suite à son prêt à l’Olympique Lyonnais, l’international belge avait été recruté par le Racing pour 8 millions d’euros. Peu importe l’éventuelle plus-value, un transfert de Diego Moreira à Chelsea n’apaiserait pas la situation. Bien au contraire.