ICONSPORT_303701_0169

L1 : Même chez le dernier, Lille patauge

Ligue 106 févr. , 22:44
parMehdi Lunay
0
21e journée de Ligue 1
Stade Saint-Symphorien
Metz-LOSC 0-0
Après 4 défaites de rang en Ligue 1, Lille se rendait chez le dernier Metz avec l'espoir de lancer enfin son année 2026. Le match était frustrant pour un LOSC dominateur. Fernandez-Pardo croyait obtenir un penalty mais la VAR signalait une simulation de l'attaquant (4e). Imprécis, les Dogues ne convertissaient aucune de leurs grosses occasions. L'arbitrage vidéo leur évitait le pire en annulant un but messin de Touré pour un léger hors-jeu (18e).
La domination lilloise était encore plus nette après le repos. Haraldsson était dans tous les bons coups mais l'Islandais n'arrivait pas à régler la mire devant la cage messine. Entré en jeu, Correia était plus précis que son coéquipier mais il trouvait le poteau (76e). Proche de marquer le but décisif, le LOSC aurait aussi pu perdre le match avec quelques situations mal gérées par Metz. Les deux clubs restaient dos à dos. Un nul qui n'arrange personne. Lille 5e (33 points) reste à bonne distance du top 4 et Metz demeure dernier (13 points).

Ligue 1

06 février 2026 à 20:45
Metz
0
0
Match terminé
LOSC Lille
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
G. Kvilitaia
MetzMetz
SORT
H. Tsitaishvili
MetzMetz
Remplacement
82
ENTRE
N. Mukau
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
T. Santos Carvalho
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
82
ENTRE
C. Verdonk
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
R. Perraud
LOSC LilleLOSC Lille
Carton jaune
73
K. Kouao
MetzMetz
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
Fonseca OL
OL

OL : Un grand d’Europe intéressé, Fonseca joue franc-jeu

ol vire sans explication diego moreira balance tout diego moreira 1 392152
RCSA

Diego Moreira à Chelsea, les Anglais sont sans pitié

ICONSPORT_272856_0009
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 21e journée

Fil Info

06 févr. , 23:30
OL : Un grand d’Europe intéressé, Fonseca joue franc-jeu
06 févr. , 23:00
Diego Moreira à Chelsea, les Anglais sont sans pitié
06 févr. , 22:45
L1 : Programme TV et résultats de la 21e journée
06 févr. , 22:30
OM : Le dernier témoin de cette humiliation doit parler
06 févr. , 22:00
PSG : La nouvelle star du Brésil fait craquer Paris
06 févr. , 21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 22e journée
06 févr. , 21:54
Rennes dédouane Beye dans un communiqué
06 févr. , 21:40
Un géant mondial contacte l'OL, alerte au mercato

Derniers commentaires

Un géant mondial contacte l'OL, alerte au mercato

On peut le vendre à 33 ans on se libère d’un gros salaire et on fait une plus value inespéré

TV : La nouvelle idée d’Al-Khelaïfi pour plomber Ligue1+

Escroc un jour escroc toujours

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

Comme d'hab ils ont de la veine de n'affronter que notre équipe bis

TV : La nouvelle idée d’Al-Khelaïfi pour plomber Ligue1+

C'est vraiment une grosse merde ce Nasser. Il veut faire chier L1+ . Mais qui diffusera son psg si L1+ se casse la gueule ? À moins s qu'il n'attende que ça pour racheter la L1 à 0,50 € . Mais même comme ça, ça ferait faire faillite à la majorité des clubs qui sont déjà dans le rouge. Donc je ne vois aucun intérêt. Ni sportif ni financier. Surtout qu'il a tout fait pour se séparer de la L1. Parce que viser des abonnements pour la CDM, mais sans rien après ça... Il peut rêver. Streaming et IPTV bonjour...

L'OM officialise le départ de Murillo à Besiktas

c est déjà les soldes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading