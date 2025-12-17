L'OM dit non à Kanté, Abdelli arrive

N'Golo Kanté envisage de quitter l'Arabie Saoudite et Al-Ittihad dans les prochains mois. L'Olympique de Marseille est annoncé sur les rangs pour obtenir son transfert. Un spécialiste du club phocéen juge ce recrutement totalement inutile.

N'Golo Kanté de retour en Europe voire en Ligue 1 en 2026 ? C'est une possibilité réelle pour le champion du monde 2018. Joueur d'Al-Ittihad aux côtés de Benzema en Arabie Saoudite, l'ancien caennais arrive bientôt en fin de contrat. Son bail expirera fin juin prochain. Les rumeurs le lient à des formations françaises comme l'AS Monaco, le Paris FC et surtout l' Olympique de Marseille . Les Phocéens auraient pour ambition de l'attirer dès le mercato de janvier. Ce transfert fait déjà saliver le peuple marseillais.

L'OM a besoin d'Abdelli, pas de Kanté

Tous les supporters olympiens connaissent le CV du joueur, son palmarès XXL et ses qualités physiques exceptionnelles. Même à 34 ans, N'Golo Kanté serait une plus-value pour l'OM. Le championnat saoudien n'a pas fait disparaître son immense talent comme l'a démontré son excellent début d'Euro en 2024. Avec une préparation physique adaptée, le milieu de terrain sera une aide non négligeable dans la course au titre. Toutefois, le journaliste Romain Canuti n'est pas du tout emballé par ce transfert. Il préfère aller chercher l'Angevin Himad Abdelli que Kanté et il explique pourquoi.

« Je suis conscient que ce n'est pas commun de préférer Abdelli à Kanté. Mais Kanté évolue dans un registre où le club marseillais peut compter sur Hojbjerg et Vermeeren pour l'instant, que je trouve performants dans ce registre. C'est un cran plus haut où l'on a besoin de quelqu'un et le profil d'Abdelli, ce qu'il montre avec Angers, me semble plus adapté », a t-il indiqué dans le média Le Phocéen. Un aspect sportif auquel il faut associer l'aspect financier. Salaire et indemnités compris, Abdelli est nettement plus supportable pour les finances marseillaises que l'ancien joueur de Chelsea.