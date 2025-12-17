ICONSPORT_238699_0121
N'Golo Kanté - équipe de France

L'OM dit non à Kanté, Abdelli arrive

OM17 déc. , 8:00
parMehdi Lunay
2
N'Golo Kanté envisage de quitter l'Arabie Saoudite et Al-Ittihad dans les prochains mois. L'Olympique de Marseille est annoncé sur les rangs pour obtenir son transfert. Un spécialiste du club phocéen juge ce recrutement totalement inutile.
N'Golo Kanté de retour en Europe voire en Ligue 1 en 2026 ? C'est une possibilité réelle pour le champion du monde 2018. Joueur d'Al-Ittihad aux côtés de Benzema en Arabie Saoudite, l'ancien caennais arrive bientôt en fin de contrat. Son bail expirera fin juin prochain. Les rumeurs le lient à des formations françaises comme l'AS Monaco, le Paris FC et surtout l'Olympique de Marseille. Les Phocéens auraient pour ambition de l'attirer dès le mercato de janvier. Ce transfert fait déjà saliver le peuple marseillais.

L'OM a besoin d'Abdelli, pas de Kanté

Tous les supporters olympiens connaissent le CV du joueur, son palmarès XXL et ses qualités physiques exceptionnelles. Même à 34 ans, N'Golo Kanté serait une plus-value pour l'OM. Le championnat saoudien n'a pas fait disparaître son immense talent comme l'a démontré son excellent début d'Euro en 2024. Avec une préparation physique adaptée, le milieu de terrain sera une aide non négligeable dans la course au titre. Toutefois, le journaliste Romain Canuti n'est pas du tout emballé par ce transfert. Il préfère aller chercher l'Angevin Himad Abdelli que Kanté et il explique pourquoi.
« Je suis conscient que ce n'est pas commun de préférer Abdelli à Kanté. Mais Kanté évolue dans un registre où le club marseillais peut compter sur Hojbjerg et Vermeeren pour l'instant, que je trouve performants dans ce registre. C'est un cran plus haut où l'on a besoin de quelqu'un et le profil d'Abdelli, ce qu'il montre avec Angers, me semble plus adapté », a t-il indiqué dans le média Le Phocéen. Un aspect sportif auquel il faut associer l'aspect financier. Salaire et indemnités compris, Abdelli est nettement plus supportable pour les finances marseillaises que l'ancien joueur de Chelsea.
2
Derniers commentaires

Apparemment Ounahi n'a pas servi de leçon. J'ai rien contre Abdeli mais on a vu que passer d'Angers a l'OM, y'a un gouffre. Je ne dirais pas que ce sera un flop sûr mais de gros doutes quand même

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

toi tu as lu que le titre mdr

L'OL accepte l'ultime exigence d'Endrick

Mais oui... Vu l'attaque du Brésil, désolé il faudra qu'il plante et qu'il se montre, sinon il n'ira pas à la WC. Et en 5 mois, c'est quasi improbable (je peux me tromper). Et explique ton argument faut pas inventer.. De quoi ?

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

Le PSG a de mémoire perdu en finale de la coupe du monde des clubs de la FIFA face à Chelsea..... un club dont le budget est tres voisin de celui du PSG environ 800M€... Pour rappel le 2° budget en France c’est l’OM avec seulement 290 M€. Que le PSG soit le meilleur club de France A JAMAIS serait la moindre des choses. Outre manche il y a quand même 6 clubs qui dépassent les 550M€, mais bon les anglais payent 70€/ mois pour voir la totalité des matchs de 1° league !!!

Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

ca reste aussi un trophee en bois!! et quand tu dis la vrai coupe du monde c'est pour te rassurer mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

