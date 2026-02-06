OM : Le dernier témoin de cette humiliation doit parler

Tapis rouge pour l'OM en Coupe de France, avec la réception de Toulouse pour aller chercher une place en demi-finale. Mais la jurisprudence Annecy 2023 est de mise.

C’est un souvenir cuisant qui fait encore parler à l’Olympique de Marseille . En 2023, après avoir sorti le PSG en Coupe de France , les Marseillais se voyaient bien enfin remporter un trophée majeur après avoir fait le plus gros du travail. Mais c’était pour mieux chuter de manière incroyable à domicile face à Annecy au tour suivant. Une incompréhension qui reste vive chez les fans du club phocéen. Mais ce ne peut clairement pas être le cas chez les joueurs.

Objectif finale, mais attention...

En effet, aussi incroyable que cela puisse paraitre, de ce match de 2023, il ne reste plus qu’un joueur dans l’effectif. Il s’agit de Leonardo Balerdi. Et pour La Provence, malgré le tirage à priori abordable de jouer Toulouse au Vélodrome en quarts de finale pendant que l’OL et Lens s’affronteront, il va falloir se méfier et ne pas se voir arrivé trop vite. Surtout dans une année où la Coupe de France peut réellement sauver la saison des joueurs de Roberto De Zerbi.

Le quotidien local prend donc les devants, et incite le capitaine argentin à prévenir ses coéquipiers. « Dépassé par le PSG au nombre de victoires dans la compétition (16 contre 10), le club olympien, qui a disputé 19 finales dans son histoire dont la dernière en 2016, doit profiter de l’élimination des Parisiens au tour précédent pour inscrire à nouveau son nom au palmarès. Ni plus, ni moins. Seul rescapé de cette époque très récente, Leonardo Balerdi pourra raconter le naufrage de l’OM contre Annecy, pensionnaire de Ligue 2, à ses coéquipiers », écrit ainsi Jean-Claude Leblois, qui sait que tout le monde à Marseille pense à une éventuelle finale.

Mais avant cela, il y a un très gros match à préparer face au Paris SG, dimanche au Parc des Princes. Et il sera tout aussi important d’y faire bonne figure pour conserver une place sur le podium, même si le Top4 est pour le moment sécurisé, Lille étant à 7 points de l’OM.