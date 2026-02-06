ICONSPORT_171062_0324

OM : Le dernier témoin de cette humiliation doit parler

OM06 févr. , 22:30
parGuillaume Conte
0
Tapis rouge pour l'OM en Coupe de France, avec la réception de Toulouse pour aller chercher une place en demi-finale. Mais la jurisprudence Annecy 2023 est de mise.
C’est un souvenir cuisant qui fait encore parler à l’Olympique de Marseille. En 2023, après avoir sorti le PSG en Coupe de France, les Marseillais se voyaient bien enfin remporter un trophée majeur après avoir fait le plus gros du travail. Mais c’était pour mieux chuter de manière incroyable à domicile face à Annecy au tour suivant. Une incompréhension qui reste vive chez les fans du club phocéen. Mais ce ne peut clairement pas être le cas chez les joueurs.

Objectif finale, mais attention...

En effet, aussi incroyable que cela puisse paraitre, de ce match de 2023, il ne reste plus qu’un joueur dans l’effectif. Il s’agit de Leonardo Balerdi. Et pour La Provence, malgré le tirage à priori abordable de jouer Toulouse au Vélodrome en quarts de finale pendant que l’OL et Lens s’affronteront, il va falloir se méfier et ne pas se voir arrivé trop vite. Surtout dans une année où la Coupe de France peut réellement sauver la saison des joueurs de Roberto De Zerbi.
Le quotidien local prend donc les devants, et incite le capitaine argentin à prévenir ses coéquipiers. « Dépassé par le PSG au nombre de victoires dans la compétition (16 contre 10), le club olympien, qui a disputé 19 finales dans son histoire dont la dernière en 2016, doit profiter de l’élimination des Parisiens au tour précédent pour inscrire à nouveau son nom au palmarès. Ni plus, ni moins. Seul rescapé de cette époque très récente, Leonardo Balerdi pourra raconter le naufrage de l’OM contre Annecy, pensionnaire de Ligue 2, à ses coéquipiers », écrit ainsi Jean-Claude Leblois, qui sait que tout le monde à Marseille pense à une éventuelle finale.
Mais avant cela, il y a un très gros match à préparer face au Paris SG, dimanche au Parc des Princes. Et il sera tout aussi important d’y faire bonne figure pour conserver une place sur le podium, même si le Top4 est pour le moment sécurisé, Lille étant à 7 points de l’OM.
0
Articles Recommandés
Fonseca OL
OL

OL : Un grand d’Europe intéressé, Fonseca joue franc-jeu

ol vire sans explication diego moreira balance tout diego moreira 1 392152
RCSA

Diego Moreira à Chelsea, les Anglais sont sans pitié

ICONSPORT_272856_0009
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 21e journée

ICONSPORT_303701_0169
Ligue 1

L1 : Même chez le dernier, Lille patauge

Fil Info

06 févr. , 23:30
OL : Un grand d’Europe intéressé, Fonseca joue franc-jeu
06 févr. , 23:00
Diego Moreira à Chelsea, les Anglais sont sans pitié
06 févr. , 22:45
L1 : Programme TV et résultats de la 21e journée
06 févr. , 22:44
L1 : Même chez le dernier, Lille patauge
06 févr. , 22:00
PSG : La nouvelle star du Brésil fait craquer Paris
06 févr. , 21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 22e journée
06 févr. , 21:54
Rennes dédouane Beye dans un communiqué
06 févr. , 21:40
Un géant mondial contacte l'OL, alerte au mercato

Derniers commentaires

Un géant mondial contacte l'OL, alerte au mercato

On peut le vendre à 33 ans on se libère d’un gros salaire et on fait une plus value inespéré

TV : La nouvelle idée d’Al-Khelaïfi pour plomber Ligue1+

Escroc un jour escroc toujours

PSG-OM : Deux titulaires parisiens vers un forfait

Comme d'hab ils ont de la veine de n'affronter que notre équipe bis

TV : La nouvelle idée d’Al-Khelaïfi pour plomber Ligue1+

C'est vraiment une grosse merde ce Nasser. Il veut faire chier L1+ . Mais qui diffusera son psg si L1+ se casse la gueule ? À moins s qu'il n'attende que ça pour racheter la L1 à 0,50 € . Mais même comme ça, ça ferait faire faillite à la majorité des clubs qui sont déjà dans le rouge. Donc je ne vois aucun intérêt. Ni sportif ni financier. Surtout qu'il a tout fait pour se séparer de la L1. Parce que viser des abonnements pour la CDM, mais sans rien après ça... Il peut rêver. Streaming et IPTV bonjour...

L'OM officialise le départ de Murillo à Besiktas

c est déjà les soldes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

Loading