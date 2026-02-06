ICONSPORT_289630_0051

Rennes dédouane Beye dans un communiqué

Rennes06 févr. , 21:54
parMehdi Lunay
Ce vendredi, Habib Beye a été annoncé sur le départ de Rennes. Selon certaines rumeurs, l'entraîneur sénégalais aurait fait des demandes folles à sa direction sur le plan financier. Il réclamerait deux ans de salaire et un pourcentage sur les ventes de Jacquet et Meïté pour partir. Mais, le Stade Rennais dément fermement ces allégations. Le club breton a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux pour défendre Habib Beye, dénonçant une « déstabilisation » avant le match à Lens samedi.
« Le Stade Rennais F.C. a pris connaissance de propos calomnieux avancés dans les colonnes de certains médias à l’encontre du club et de son entraîneur Habib Beye, relatifs notamment à des intérêts fantaisistes liés aux transferts de nos joueurs Jérémy Jacquet et Kader Meïté. La direction du Stade Rennais F.C. tient à démentir ces allégations avec fermeté. À la veille d’un déplacement important, ces tentatives de déstabilisation sont indécentes et malhonnêtes. Le Stade Rennais F.C., dans son ensemble, joueurs, coach, staff, direction, met tout en œuvre pour retrouver une dynamique positive afin d’atteindre ses objectifs », a écrit l'actuel 6e de Ligue 1.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
132134142146-25

