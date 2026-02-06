OL : Un grand d’Europe intéressé, Fonseca joue franc-jeu

Fonseca OL

Lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2027, Paulo Fonseca ouvre la porte à une prolongation. L’entraîneur portugais s’éclate avec les Gones. A tel point qu’un grand d’Europe aurait peu de chances de le convaincre.
Il y a un peu plus d’un an, Paulo Fonseca ne s’était pas engagé pour ce type de projet. Celui qui avait succédé à Pierre Sage pensait diriger un Olympique Lyonnais plus compétitif sur le papier. Mais ça, c’était avant que les soucis financiers de John Textor obligent le club rhodanien à se serrer la ceinture. Ces mésaventures n’ont pourtant pas empêché le Portugais de s’épanouir dans ce défi jusqu’ici relevé avec beaucoup de réussite.
« Je me sens très bien ici, a confié l’ancien coach du Milan AC. L’atmosphère est incroyable, ce n’est pas seulement l’équipe : tous les services du club sont exceptionnels. J’aime beaucoup notre projet, et je pense que nous n’en sommes qu’au début. Les neuf derniers mois ont été difficiles, mais j’ai reçu le soutien de toutes les personnes autour de moi, ce qui explique que je me sente très bien ici. J’adore la ville, nos supporters et l’ambiance dans notre stade. Je suis à un âge (52 ans) où je valorise la confiance et le soutien dans le travail. Ce n’est pas parce qu’un grand club s’intéresse à moi que cela changera mon avis sur l’OL. »

Fonseca est comblé

Au lieu d’envisager un départ chez un grand d’Europe, Paulo Fonseca s’avoue plutôt favorable à une prolongation. « C’est au club de décider si je peux prolonger ou non, et nous en discuterons si l’intention est là. J’ai une excellente relation avec Matthieu Louis-Jean (directeur technique), Benjamin Charrier (responsable du recrutement) et Michael Gerlinger (directeur général). Ils font tout pour améliorer le groupe, et ils ont déjà accompli un très grand travail. La cellule de recrutement est de haut niveau : Benjamin Charrier est probablement le meilleur scout avec lequel j’ai travaillé. Il comprend notre façon de jouer et a le talent pour découvrir des joueurs très intéressants avec les bonnes caractéristiques », s’est réjoui l’entraîneur sous contrat jusqu’en 2027.

Loading