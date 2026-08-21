8,5 ME jetés à la poubelle, l’OL répond à la polémique

8,5 ME jetés à la poubelle, l’OL répond à la polémique

OL21 août , 8:40
parCorentin Facy
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Recruté au Borussia Dortmund pour 8,5 millions d’euros bonus compris, Julien Duranville n’a pas encore convaincu Paulo Fonseca. Le staff de l’OL ne serait pas pleinement convaincu par l’attaquant belge.
Désireux de renforcer son secteur offensif avec des ailiers supplémentaires, l’Olympique Lyonnais n’a pas mis longtemps à doubler les postes de Malick Fofana et d’Ernest Nuamah lors de ce mercato estival. Matthieu Louis-Jean a rapidement finalisé les arrivées de Kaïl Boudache, libre en provenance de Nice ainsi que de Julien Duranville. L’ailier belge a été payé 8,5 millions d’euros bonus compris au Borussia Dortmund alors qu’il sortait d’un prêt mitigé à Bâle (2 buts, 2 passes décisives).
Selon Foot Mercato, le staff de l’OL est pour l’instant très déçu du rendement de Duranville, raison pour laquelle son temps de jeu lors des trois premiers matchs officiels en barrages de Ligue des Champions a été famélique. Néanmoins, dans un podcast sur Gones Radio sur X, le journaliste Hugo Guillemet de L’Equipe a été un peu moins catégorique.
Selon le spécialiste du club rhodanien, l’Olympique Lyonnais est pour l’instant « pleinement satisfait de l’ensemble de ses recrues estivales », sans exception. En interne, la direction lyonnaise estime n’avoir commis aucune erreur de casting sur les joueurs recrutés. La preuve que pour Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca, le recrutement de Julien Duranville n’est pas (encore) considéré comme une boulette de mercato ou comme une erreur de scouting.

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Les dirigeants lyonnais savent que l’adaptation peut parfois prendre du temps et comptent jouer la carte de la patience avec Julien Duranville. En espérant que l’ancien attaquant du Borussia Dortmund connaîtra tôt ou tard un destin à la Afonso Moreira. Débarqué à Lyon sur la pointe des pieds, le Portugais avait été très discret et peu utilisé pendant les trois à quatre premiers mois, avant d’exploser dès lors que Paulo Fonseca lui a fait confiance pour compenser la longue absence sur blessure de Malick Fofana.
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Derniers commentaires

Liverpool fait perdre 45 ME au PSG avec Barcola

J'ai demandé une synthèse car j'allais pas te balancer tout le détail (pas envie de polluer le forum avec 200 lignes d'une IA ^^).

Le PSG vire Chevalier et Zabarnyi dans le money-time du mercato

Oui si on trouve un bon défenseur central

OL : Ouédraogo vendu 30 ME, les paris sont lancés

Vous ne comptez peut être pas les vendre avant qu'ils puissent jouer ? De toute façon , comme nos jeunes, ils rentreront progressivement dans l'équipe jusqu'à devenir pour la plus part titulaires indiscutables Allez les gones !

Liverpool fait perdre 45 ME au PSG avec Barcola

voila les trou du Q parisienne qui disaient il partira pour 170M il ne les vaut absolument pas donc 120 c'est plus son prix

OM : McCourt arrive à Marseille, il va prendre la parole

😂😂😂😂

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