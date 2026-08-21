8,5 ME jetés à la poubelle, l’OL répond à la polémique

J'ai demandé une synthèse car j'allais pas te balancer tout le détail (pas envie de polluer le forum avec 200 lignes d'une IA ^^).
Oui si on trouve un bon défenseur central
Vous ne comptez peut être pas les vendre avant qu'ils puissent jouer ? De toute façon , comme nos jeunes, ils rentreront progressivement dans l'équipe jusqu'à devenir pour la plus part titulaires indiscutables Allez les gones !
voila les trou du Q parisienne qui disaient il partira pour 170M il ne les vaut absolument pas donc 120 c'est plus son prix
😂😂😂😂
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L'OL reste pour l'instant pleinement satisfait de l'ensemble de ses recrues estivales ! En interne, les dirigeants estimeraient n'avoir commis aucune erreur de casting sur aucun des joueurs arrivés cet été. 🗞️ @hugoguillemet via @GonesRadioOff
🚨 En cas de départ de Malick Fofana, l'OL pourrait chercher un nouvel ailier, le club n'étant pas satisfait de Julien Duranville ! Les dirigeants lyonnais souhaiteraient également recruter un milieu défensif. 🗞️ @Santi_J_FM