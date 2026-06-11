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65 joueurs de Botafogo à Moscou, l’OL est écrasé

OL11 juin , 18:00
parGuillaume Conte
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Négocier avec Botafogo était déjà périlleux, mais le faire alors que les clubs russes font un énome forcing, rendent la piste du latéral droit brésilien Vitinho impossible à boucler pour l'OL.
A la recherche d’un latéral droit pour compenser la future perte d’Ainsley Maitland-Niles, l’Olympique Lyonnais a ciblé Vitinho. Un joueur solide, capable de défendre comme d’attaquer, et qui était même un temps pressenti pour intégrer la Seleçao en vue de la Coupe du monde. Ce qui n’a finalement pas été le cas. Premier problème, le joueur appartient à Botafogo, en très grand froid avec l’OL en raison du passage tumultueux de John Textor, qui fut président des deux entités.

Botafogo invité 10 jours en Russie

Même si le propriétaire américain est en grande difficulté à tous les niveaux, voir l’OL et Botafogo négocier un transfert pourrait sembler surprenant, mais pas impossible. Toutefois, il semble bien que la formation de Rio de Janeiro préfère largement négocier avec la Russie. Courtisé par le Zénith Saint-Pétersbourg, Vitinho, dont la valeur est de 8 millions d’euros se rapproche surtout du CSKA Moscou.
Il faut dire que, début juillet, 65 joueurs de Botafogo vont rejoindre la capitale russe dans le cadre d’un partenariat de grande taille. L’équipe première affrontera le CSKA et le Dynamo Moscou pour des matchs amicaux de gala. L’ensemble du déplacement est payé par des sponsors russes. Et même les espoirs de Botafogo sont conviés, pour participer à un tournoi, « la Coupe de la Fraternité », en tant qu’équipe invitée. Botafogo se retrouve ainsi invité 10 jours à Moscou, et selon le journaliste russe Ivan Karpov, il est possible que Vitinho ne reparte pas au Brésil.
Le CSKA Moscou va profiter de ce passage pour intensifier les négociations afin de recruter le latéral droit, qui est devenu la priorité à ce poste pour cet été. De quoi éloigner probablement définitivement Vitinho de l’OL, même si le profil du latéral plaisait beaucoup à Matthieu Louis-Jean. Mais face à une telle démonstration de puissance et une certaine force de persuasion financière, il y a de grandes chances que Lyon regarde déjà ailleurs désormais.

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Kvara Dembele Olise... laisse tomber le carnage :-)

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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Bah , les teutons vont sans doute valider avec un gros pourcentage à la revente et p’tet même une priorité de rachat avec un budget validé , normal quoi… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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