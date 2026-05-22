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6 minutes en Ligue 1, l’OL le signe pour 6 ME

OL22 mai , 8:20
parGuillaume Conte
3
Arrivé du PSG, Noham Kamara n'a pas pu montrer ses qualités avec l'OL cette saison. Et pourtant, le club rhodanien croit énormément en lui au point de miser gros pour l'acheter définitivement.
La confiance des supporters de l'Olympique Lyonnais dans la cellule de recrutement du club rhodanien est assez énorme depuis l’été 2025, quand Matthieu Louis-Jean et son équipe ont déniché des pépites pour des prix défiant toute concurrence. Il y a bien eu un ou deux échecs comme Martin Satriano ou Adam Karabec mais globalement, les signatures ont fait l’unanimité, et ont même surpassé les attentes. Cela n’a pas été le cas d’un joueur arrivé discrètement au mois de janvier, et qui n’a pas vraiment marqué les esprits.

Noham Kamara, un potentiel énorme aux yeux de l'OL

Il s’agit de Noham Kamara, bel espoir du centre de formation du PSG, qui a rejoint l’OL en prêt avec une option d’achat pour un transfert définitif. L’élégant défenseur central n’a que 19 ans, mais forcément, son arrivée en provenance de Paris avait suscité une certaine attente. Au final, il n’aura pris part qu’à deux petits bouts de match de Ligue 1, disputant 6 minutes de temps de jeu avec le maillot lyonnais.
Un rendement bien famélique pour un joueur qui a aussi peu joué, avec en plus une blessure aux adducteurs qui l’a freiné pendant plus d’un mois. Malgré cela, Olympique et Lyonnais affirme que l’OL n’a aucun doute et va lever l’option d’achat pour le transfert définitif de Kamara. Le montant démontre en tout cas la confiance de Lyon en son jeune défenseur, puisque ce sont 4 millions d’euros minimum qui seront versés au PSG, et 2 ME de bonus à activer par la suite.
Une somme rondelette pour un club qui ne roule pas sur l’or et qui va devoir faire de sacrés économies. Mais visiblement, l’état major lyonnais est persuadé de la valeur future du Franco-Sénégalais, au point de ne pas sourciller pour l’acheter définitivement. Vue sa demi-saison à l’OL, les supporters lyonnais s’étonnent de cette décision de la direction, mais une fois encore, ils font confiance à l’avis du staff. Si Kamara est conservé sur la durée, c’est certainement que Paulo Fonseca a vu quelque chose qui lui plaisait beaucoup chez le défenseur central de 19 ans.

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Derniers commentaires

OL : Il officialise son départ et ses regrets

Ah noooon !! Pas lui !! Mais quelle perte ... j'aurai préféré 100 fois qu'on dégage Endrick ^^

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

les resumés ne montrent que tres rarement les erreurs ou interpretations des arbitres. ensuite des erreurs ne font pas forcement des buts. par ex OM Lille. Lille doit prendre au moins 2 rouges directs. l OM perd le match. ca compte dans le tableau?

ASSE : La chaîne Ligue 1+ et la LFP veulent les Verts en L1

Bon c'est sur que j'aimerais avoir le retour du Derby (quoique le dernier à laisser des traces, rouge retirer + doliprane), mais en quoi les verts méritent la L1 ?? Vous avez regardé leurs matchs ?? bé c'est nul en tout point.

OM : Le nom de Gabriel Heinze chuchoté à Marseille

bravo. cela prouve ton niveau intellectuel. on avait pas besoin de preuves tkt

Lens-Nice : 1 blessé grave et 65 interpellations après un clash en plein Paris

deja les infos dont tu parles, ce sont Porte et LFI qui les propagent. Veant de Nice , ça ne serait pas impossible, mais rien a foutre, si tu lisais un peu tu comprendrais ce que j ecris.... enfin peut etre. et pour finir, la police pourrait tirer a balles reelles, 1-2 exemples Avec des casseurs crevés par terre, les autres abrutis reflechiraient a 2x a y retourner. gauche droite meme combat.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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