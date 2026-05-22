6 minutes en Ligue 1, l’OL le signe pour 6 ME

Arrivé du PSG, Noham Kamara n'a pas pu montrer ses qualités avec l'OL cette saison. Et pourtant, le club rhodanien croit énormément en lui au point de miser gros pour l'acheter définitivement.

La confiance des supporters de l'Olympique Lyonnais dans la cellule de recrutement du club rhodanien est assez énorme depuis l’été 2025, quand Matthieu Louis-Jean et son équipe ont déniché des pépites pour des prix défiant toute concurrence. Il y a bien eu un ou deux échecs comme Martin Satriano ou Adam Karabec mais globalement, les signatures ont fait l’unanimité, et ont même surpassé les attentes. Cela n’a pas été le cas d’un joueur arrivé discrètement au mois de janvier, et qui n’a pas vraiment marqué les esprits.

Noham Kamara, un potentiel énorme aux yeux de l'OL

Il s’agit de Noham Kamara, bel espoir du centre de formation du PSG, qui a rejoint l’OL en prêt avec une option d’achat pour un transfert définitif. L’élégant défenseur central n’a que 19 ans, mais forcément, son arrivée en provenance de Paris avait suscité une certaine attente. Au final, il n’aura pris part qu’à deux petits bouts de match de Ligue 1, disputant 6 minutes de temps de jeu avec le maillot lyonnais.

Un rendement bien famélique pour un joueur qui a aussi peu joué, avec en plus une blessure aux adducteurs qui l’a freiné pendant plus d’un mois. Malgré cela, Olympique et Lyonnais affirme que l’OL n’a aucun doute et va lever l’option d’achat pour le transfert définitif de Kamara. Le montant démontre en tout cas la confiance de Lyon en son jeune défenseur, puisque ce sont 4 millions d’euros minimum qui seront versés au PSG, et 2 ME de bonus à activer par la suite.

Une somme rondelette pour un club qui ne roule pas sur l’or et qui va devoir faire de sacrés économies. Mais visiblement, l’état major lyonnais est persuadé de la valeur future du Franco-Sénégalais, au point de ne pas sourciller pour l’acheter définitivement. Vue sa demi-saison à l’OL, les supporters lyonnais s’étonnent de cette décision de la direction, mais une fois encore, ils font confiance à l’avis du staff. Si Kamara est conservé sur la durée, c’est certainement que Paulo Fonseca a vu quelque chose qui lui plaisait beaucoup chez le défenseur central de 19 ans.