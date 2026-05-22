Lens-Nice : 1 blessé grave et 65 interpellations après un clash en plein Paris

Dans la nuit de jeudi à vendredi, à la veille de la finale de la Coupe de France entre le RC Lens et l'OGC Nice, des Ultras du Gym ont déclenché une violente bagarre à proximité du Canal Saint-Martin. Une personne est grièvement blessée, tandis que 65 individus ont été interpellés.

La soirée de jeudi s'est mal terminée dans un quartier de Paris puisqu'une centaine d'Ultras niçois, présents dans la capitale pour la finale de la Coupe de France prévue ce vendredi au Stade de France contre Nice, sont venus en découdre avec des personnes qui pour l'instant n'ont pas été identifiées. Cette bagarre, qui s'est déroulée autour d'un bar, où s'étaient réfugiés des individus souhaitant échapper aux fans du Gym, a fait six blessés, dont un dans un état grave. Dans le même temps, la préfecture de police annonce avoir interpellé 65 personnes suite à ce clash très violent. Selon Le Parisien, la personne la plus sérieusement touchée a reçu un coup de couteau.

A noter que la finale de la Coupe de France Lens-Nice a été classée « à risques » par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme et plus de 2 200 membres des forces de l'ordre seront positionnés autour du Stade de France afin d'éviter d'éventuels incidents.