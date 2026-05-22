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Lens-Nice : 1 blessé grave et 65 interpellations après un clash en plein Paris

OGC Nice22 mai , 9:00
parClaude Dautel
6
Dans la nuit de jeudi à vendredi, à la veille de la finale de la Coupe de France entre le RC Lens et l'OGC Nice, des Ultras du Gym ont déclenché une violente bagarre à proximité du Canal Saint-Martin. Une personne est grièvement blessée, tandis que 65 individus ont été interpellés.
La soirée de jeudi s'est mal terminée dans un quartier de Paris puisqu'une centaine d'Ultras niçois, présents dans la capitale pour la finale de la Coupe de France prévue ce vendredi au Stade de France contre Nice, sont venus en découdre avec des personnes qui pour l'instant n'ont pas été identifiées. Cette bagarre, qui s'est déroulée autour d'un bar, où s'étaient réfugiés des individus souhaitant échapper aux fans du Gym, a fait six blessés, dont un dans un état grave. Dans le même temps, la préfecture de police annonce avoir interpellé 65 personnes suite à ce clash très violent. Selon Le Parisien, la personne la plus sérieusement touchée a reçu un coup de couteau.
A noter que la finale de la Coupe de France Lens-Nice a été classée « à risques » par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme et plus de 2 200 membres des forces de l'ordre seront positionnés autour du Stade de France afin d'éviter d'éventuels incidents.
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Derniers commentaires

OL : Il officialise son départ et ses regrets

Ah noooon !! Pas lui !! Mais quelle perte ... j'aurai préféré 100 fois qu'on dégage Endrick ^^

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

les resumés ne montrent que tres rarement les erreurs ou interpretations des arbitres. ensuite des erreurs ne font pas forcement des buts. par ex OM Lille. Lille doit prendre au moins 2 rouges directs. l OM perd le match. ca compte dans le tableau?

ASSE : La chaîne Ligue 1+ et la LFP veulent les Verts en L1

Bon c'est sur que j'aimerais avoir le retour du Derby (quoique le dernier à laisser des traces, rouge retirer + doliprane), mais en quoi les verts méritent la L1 ?? Vous avez regardé leurs matchs ?? bé c'est nul en tout point.

OM : Le nom de Gabriel Heinze chuchoté à Marseille

bravo. cela prouve ton niveau intellectuel. on avait pas besoin de preuves tkt

Lens-Nice : 1 blessé grave et 65 interpellations après un clash en plein Paris

deja les infos dont tu parles, ce sont Porte et LFI qui les propagent. mais rien a foutre, si tu lisais un peu tu comprendrais ce que j ecris.... enfin peut etre. et pour finir, la police pourrait tirer a balles reelles, 1-2 exemples sur les casseurs crevés par terre, les autres abrutis reflechiraient a 2x a y retourner

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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