OM : Le nom de Gabriel Heinze chuchoté à Marseille

Habib Beye est toujours l'entraîneur de l'OM, mais il semble désormais acquis qu'il va céder sa place cet été. Pour le remplacer, plusieurs pistes sont évoquées, pour l'instant toutes françaises, mais le nom de Gabriel Heinze vient de sortir.

Durant son mandat de patron de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria avait testé quelques entraîneurs étrangers de renom, mais aucun n'a permis de ramener si ce n'est qu'un seul titre. Dernier en date, Roberto De Zerbi qui a jeté l'éponge en cours de saison, alors que les dirigeants marseillais avaient un plan sur trois ans. Sous la pression de Medhi Benatia, Habib Beye a terminé la saison sur le banc de l'OM, mais l'ancien consultant de Canal+ n'a pas réussi à qualifier Marseille pour la Ligue des Champions, et il devrait donc être poussé dehors dans les semaines qui viennent. Si Bruno Genesio est désormais le favori du moment, et bénéficie d'un fort soutien médiatique, le nom de Gabriel Heinze a été suggéré à l'OM par Walid Acherchour sur RMC.

Heinze à l'OM après la finale PSG-Arsenal ?

Pourquoi pas aller chercher un Gabi Heinze, qui est l’adjoint d’Arteta à Arsenal. On me dit que c’est un pari, mais n’importe quel coach à l’OM c’est un pari. Franchement, on va me dire que Genesio va durer trois ans à l’OM ? S’il fait ce qu’il a fait en janvier-février à Lille, il saute. Genesio connaît parfaitement la Ligue 1, mais il a eu des moments très durs à Rennes et à Lille, comme tous les entraîneurs. Mais Marseille ne supportera pas ça. Et moi je ne vois pas pourquoi ne pas aller chercher Gabi Heinze, qui a été un élément très important de l’OM. Il faut continuer à innover, et c'est autant un pari que Genesio », a expliqué Walid Acherchour. Actuellement adjoint de Mikel Arteta, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille, pourrait être tenté par le challenge phocéen, estime le consultant de RMC. «», a expliqué Walid Acherchour.

Pour l'instant, Stéphane Richard n'a toujours pas pris de décision concernant le nouvel entraîneur, le nouveau président de l'Olympique de Marseille attendant la désignation du directeur sportif. Même si on suppose fortement qu'il s'agira de Grégory Lorenzi, l'OM doit d'abord avoir son patron sportif avant de désigner le successeur d'Habib Beye. De son côté, il faut aussi savoir si Gabriel Heinze quittera Arsenal après une telle saison. Mais Mikel Arteta a bien réussi à sortir de l'ombre de Pep Guardiola, alors l'ancien joueur argentin peut probablement se poser des questions sur son avenir. Surtout si une offre de l'OM, avec qui il a été champion de France, lui parvient.