Le nom de Gabriel Heinze suggéré à l'OM
Heinze sur le banc de l'OM ?

OM : Le nom de Gabriel Heinze chuchoté à Marseille

OM22 mai , 8:00
parClaude Dautel
6
Habib Beye est toujours l'entraîneur de l'OM, mais il semble désormais acquis qu'il va céder sa place cet été. Pour le remplacer, plusieurs pistes sont évoquées, pour l'instant toutes françaises, mais le nom de Gabriel Heinze vient de sortir.
Durant son mandat de patron de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria avait testé quelques entraîneurs étrangers de renom, mais aucun n'a permis de ramener si ce n'est qu'un seul titre. Dernier en date, Roberto De Zerbi qui a jeté l'éponge en cours de saison, alors que les dirigeants marseillais avaient un plan sur trois ans. Sous la pression de Medhi Benatia, Habib Beye a terminé la saison sur le banc de l'OM, mais l'ancien consultant de Canal+ n'a pas réussi à qualifier Marseille pour la Ligue des Champions, et il devrait donc être poussé dehors dans les semaines qui viennent. Si Bruno Genesio est désormais le favori du moment, et bénéficie d'un fort soutien médiatique, le nom de Gabriel Heinze a été suggéré à l'OM par Walid Acherchour sur RMC.

Heinze à l'OM après la finale PSG-Arsenal ?

Actuellement adjoint de Mikel Arteta, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille, pourrait être tenté par le challenge phocéen, estime le consultant de RMC. « Pourquoi pas aller chercher un Gabi Heinze, qui est l’adjoint d’Arteta à Arsenal. On me dit que c’est un pari, mais n’importe quel coach à l’OM c’est un pari. Franchement, on va me dire que Genesio va durer trois ans à l’OM ? S’il fait ce qu’il a fait en janvier-février à Lille, il saute. Genesio connaît parfaitement la Ligue 1, mais il a eu des moments très durs à Rennes et à Lille, comme tous les entraîneurs. Mais Marseille ne supportera pas ça. Et moi je ne vois pas pourquoi ne pas aller chercher Gabi Heinze, qui a été un élément très important de l’OM. Il faut continuer à innover, et c'est autant un pari que Genesio », a expliqué Walid Acherchour.
Pour l'instant, Stéphane Richard n'a toujours pas pris de décision concernant le nouvel entraîneur, le nouveau président de l'Olympique de Marseille attendant la désignation du directeur sportif. Même si on suppose fortement qu'il s'agira de Grégory Lorenzi, l'OM doit d'abord avoir son patron sportif avant de désigner le successeur d'Habib Beye. De son côté, il faut aussi savoir si Gabriel Heinze quittera Arsenal après une telle saison. Mais Mikel Arteta a bien réussi à sortir de l'ombre de Pep Guardiola, alors l'ancien joueur argentin peut probablement se poser des questions sur son avenir. Surtout si une offre de l'OM, avec qui il a été champion de France, lui parvient.
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Derniers commentaires

OL : Il officialise son départ et ses regrets

Ah noooon !! Pas lui !! Mais quelle perte ... j'aurai préféré 100 fois qu'on dégage Endrick ^^

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

les resumés ne montrent que tres rarement les erreurs ou interpretations des arbitres. ensuite des erreurs ne font pas forcement des buts. par ex OM Lille. Lille doit prendre au moins 2 rouges directs. l OM perd le match. ca compte dans le tableau?

ASSE : La chaîne Ligue 1+ et la LFP veulent les Verts en L1

Bon c'est sur que j'aimerais avoir le retour du Derby (quoique le dernier à laisser des traces, rouge retirer + doliprane), mais en quoi les verts méritent la L1 ?? Vous avez regardé leurs matchs ?? bé c'est nul en tout point.

OM : Le nom de Gabriel Heinze chuchoté à Marseille

bravo. cela prouve ton niveau intellectuel. on avait pas besoin de preuves tkt

Lens-Nice : 1 blessé grave et 65 interpellations après un clash en plein Paris

deja les infos dont tu parles, ce sont Porte et LFI qui les propagent. mais rien a foutre, si tu lisais un peu tu comprendrais ce que j ecris.... enfin peut etre. et pour finir, la police pourrait tirer a balles reelles, 1-2 exemples sur les casseurs crevés par terre, les autres abrutis reflechiraient a 2x a y retourner

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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