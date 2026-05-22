TV : Laval - Rouen, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Alors que le barrage d’accession pour la L1 a été repoussé à la semaine prochaine, sachant que Nice doit aussi disputer la finale de la Coupe de France face à Lens ce vendredi, le barrage retour entre Laval et Rouen se jouera bien ce week-end.

Quelle heure pour Laval - Rouen ?

dimanche 24 mai à 17h00 au Stade Francis Le Basser. La saison n’est pas encore finie pour les suiveurs du football français. Si les barrages de L1 entre l’ASSE et l’OGCN sont très attendus, le choc entre Laval et Rouen pour une place en L2 sera le deuxième grand moment du week-end en France après la finale de la Coupe de France entre Nice et Lens. Ce match retour se jouera ceau Stade Francis Le Basser.

Sur quelle chaîne suivre Laval - Rouen ?

Comme le match aller et les rencontres de Ligue 2, ce barrage retour entre Laval et Rouen sera diffusé sur l’antenne de beIN Sports 1.

Les compos probables de Laval - Rouen :

Passé tout proche d’une relégation directe en Ligue 3, Laval a réussi à se qualifier pour les barrages. Mais désormais, le Stade Lavallois doit assumer son statut de favori face à un club de troisième division. Pour cela, le club de L2 va devoir battre Rouen devant ses supporters, cinq jours après avoir ramené le match nul (1-1) de Normandie. Pour ce barrage retour, Olivier Frapolli fera sans Samb.

La compo probable de Laval : Samassa - Kouassi, Ouaneh, Bane, Bianda, Sanna - Sellouki, Mandouki, Thomas, Houdayer - Camara.

En arrachant la troisième place de National à Fleury-Mérogis dans les derniers instants de la saison régulière le 15 mai dernier, Rouen s’est offert le droit de rêver à la L2. Mais pour monter aux côtés de Dijon et Sochaux, le club normand va devoir réaliser l’exploit de dominer Laval après le nul de l’aller au Stade Robert-Diochon. Pour cette rencontre capitale, Régis Brouard composera sans Renel.

La compo probable de Rouen : Maraval - Goprou, Bouzamoucha, Mendy - Fuss, Benzia, Bezzekhami, Bassin - Kerouedan, Seydi, Cartillier.