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TV : Laval - Rouen, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 222 mai , 7:00
parAlexis Rose
0
Alors que le barrage d’accession pour la L1 a été repoussé à la semaine prochaine, sachant que Nice doit aussi disputer la finale de la Coupe de France face à Lens ce vendredi, le barrage retour entre Laval et Rouen se jouera bien ce week-end.

Quelle heure pour Laval - Rouen ?

La saison n’est pas encore finie pour les suiveurs du football français. Si les barrages de L1 entre l’ASSE et l’OGCN sont très attendus, le choc entre Laval et Rouen pour une place en L2 sera le deuxième grand moment du week-end en France après la finale de la Coupe de France entre Nice et Lens. Ce match retour se jouera ce dimanche 24 mai à 17h00 au Stade Francis Le Basser.

Sur quelle chaîne suivre Laval - Rouen ?

Comme le match aller et les rencontres de Ligue 2, ce barrage retour entre Laval et Rouen sera diffusé sur l’antenne de beIN Sports 1.

Lire aussi

L2/L3 : 1-1 à Rouen-Laval, tout se jouera dimancheL2/L3 : 1-1 à Rouen-Laval, tout se jouera dimanche

Les compos probables de Laval - Rouen :

Passé tout proche d’une relégation directe en Ligue 3, Laval a réussi à se qualifier pour les barrages. Mais désormais, le Stade Lavallois doit assumer son statut de favori face à un club de troisième division. Pour cela, le club de L2 va devoir battre Rouen devant ses supporters, cinq jours après avoir ramené le match nul (1-1) de Normandie. Pour ce barrage retour, Olivier Frapolli fera sans Samb.
La compo probable de Laval : Samassa - Kouassi, Ouaneh, Bane, Bianda, Sanna - Sellouki, Mandouki, Thomas, Houdayer - Camara.
En arrachant la troisième place de National à Fleury-Mérogis dans les derniers instants de la saison régulière le 15 mai dernier, Rouen s’est offert le droit de rêver à la L2. Mais pour monter aux côtés de Dijon et Sochaux, le club normand va devoir réaliser l’exploit de dominer Laval après le nul de l’aller au Stade Robert-Diochon. Pour cette rencontre capitale, Régis Brouard composera sans Renel.
La compo probable de Rouen : Maraval - Goprou, Bouzamoucha, Mendy - Fuss, Benzia, Bezzekhami, Bassin - Kerouedan, Seydi, Cartillier.

Ligue 2 Play-offs

24 mai 2026 à 17:00
Laval
17:00
Rouen
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Derniers commentaires

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

les resumés ne montrent que tres rarement les erreurs ou interpretations des arbitres. ensuite des erreurs ne font pas forcement des buts. par ex OM Lille. Lille doit prendre au moins 2 rouges directs. l OM perd le match. ca compte dans le tableau?

ASSE : La chaîne Ligue 1+ et la LFP veulent les Verts en L1

Bon c'est sur que j'aimerais avoir le retour du Derby (quoique le dernier à laisser des traces, rouge retirer + doliprane), mais en quoi les verts méritent la L1 ?? Vous avez regardé leurs matchs ?? bé c'est nul en tout point.

OM : Le nom de Gabriel Heinze chuchoté à Marseille

bravo. cela prouve ton niveau intellectuel. on avait pas besoin de preuves tkt

Lens-Nice : 1 blessé grave et 65 interpellations après un clash en plein Paris

deja les infos dont tu parles, ce sont Porte et LFI qui les propagent. mais rien a foutre, si tu lisais un peu tu comprendrais ce que j ecris.... enfin peut etre

Genesio « pas capable » d’entraîner l’OM, il vote Galtier

Dit celui qui est la risée de tous même des Lyonnais.^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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