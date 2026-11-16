50 ME pour Sulc, l'énorme craquage de l'OL

Malgré sa blessure qui l’éloignera des terrains jusqu’au mois de février, Pavel Sulc est l’une des priorités de la Juventus Turin au mercato. L’OL réclame 50 millions d’euros pour son attaquant tchèque.

Opéré du ménisque la semaine dernière, Pavel Sulc va encore manquer plusieurs semaines de compétition . L’international tchèque de l’Olympique Lyonnais reviendra probablement fin février, ce qui n’empêche pas plusieurs clubs européens de s’intéresser à lui dans l’optique du mercato hivernal. C’est notamment le cas de la Juventus Turin. Selon les informations du site spécialisé Tutto Juve, les Bianconeri sont très intéressés par la possibilité de faire venir l’ancien attaquant du Viktoria Plzen au mois de janvier. Le média va plus loin et affirmer que Pavel Sulc est la priorité de la Juventus dans le secteur offensif.

La Juve veut Sulc, l'OL réclame 50 millions

L’entraîneur turinois Luciano Spalletti apprécie la polyvalence du Tchèque, son sens du but et sa faculté à faire briller les joueurs autour de lui avec de nombreuses passes décisives à son actif la saison dernière. Sulc est le joueur idéal aux yeux de la direction turinoise, mais un transfert cet hiver est loin d’être fait. En cause, les exigences colossales de l’Olympique Lyonnais pour vendre Pavel Sulc. En effet, le média italien affirme que Matthieu Louis-Jean et Michele Kang réclament 50 millions d’euros pour se séparer de Pavel Sulc au mercato hivernal. Un prix colossal pour un joueur actuellement blessé et qui est logiquement jugé « excessif » par la direction de la Juventus Turin.

Le club italien a clairement fait savoir aux dirigeants de l’OL qu’il n’était pas prêt à investir une telle somme pour recruter Pavel Sulc et a prévenu que d’autres options seraient étudiées si les Gones ne revoyaient pas leurs prétentions à la baisse. Dans l’obligation de vendre au moins un joueur à forte valeur marchande pour rester dans les clous de la DNCG en janvier, Lyon joue avec le feu. Reste à voir s’il s’agit d’une simple méthode de négociation pour obtenir 30 millions d’euros de la vente de Pavel Sulc, comme évoqué par ailleurs, alors que des clubs anglais s’intéressent aussi au profil de l’attaquant rhodanien. La cote du joueur est en tout cas intacte malgré sa blessure et c’est une excellente nouvelle d’un point de vue financier pour l’Olympique Lyonnais.