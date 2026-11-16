L’OM acte neuf départs, la DNCG va adorer

L’OM souhaite garder un effectif compétitif cet hiver mais sait que les gros salaires devront partir l’été prochain. Neuf joueurs sont dans le viseur de la direction olympienne pour alléger la masse salariale.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a consenti de gros efforts pour alléger considérablement sa masse salariale. Des éléments forts tels que Greenwood, Aubameyang ou encore Timber, Rulli, Balerdi et Medina ont par exemple fait leurs valises. Le club olympien est sur la bonne voie, mais de nouveaux départs sont inéluctables à moyen terme. Dans son édition du jour, La Provence explique que l’OM espère pouvoir conserver l’ossature de son effectif au mois de janvier. Il est en revanche acté que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi devront de nouveau diminuer la masse salariale de l’effectif l’été prochain.

Les gros salaires partiront... l'été prochain

Le quotidien régional cite neuf joueurs pour qui un départ sera à l’ordre du jour en fin de saison : Nayef Aguerd, Pierre-Emile Hojbjerg, Emerson, Igor Paixao, Angel Gomes, Neal Maupay et Amine Gouiri, à qui il faut ajouter deux éléments en fin de contrat, Amine Harit et Geoffrey Kondogbia. Pour la plupart, le niveau des joueurs est correct cette saison, voire excellent. Néanmoins, leurs émoluments n’entrent plus en adéquation avec la nouvelle politique du club, qui souhaite disposer d’une masse salariale moins importante et plus adaptée aux faibles revenus des clubs de Ligue 1