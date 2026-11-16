Le Bayern contacte Lens pour acheter Risser en janvier

A la recherche d’un gardien de but pour préparer l’après-Manuel Neuer, le Bayern Munich a jeté son dévolu sur Robin Risser et souhaite boucler la signature du Lensois dès le mercato hivernal.

Confronté à la baisse de régime de Manuel Neuer, lequel est en plus embêté de façon régulière par les blessures, le Bayern Munich souhaite préparer l’avenir sur ce poste crucial de gardien de but. Le club bavarois a logiquement établi une short-list de plusieurs joueurs prometteurs à ce poste afin de prendre la relève dès la saison prochaine de la légende allemande. C’est sur un international français évoluant en Ligue 1 que Vincent Kompany a finalement arrêté son choix.

Selon les informations du sérieux Gianluca Di Marzio, le champion d’Allemagne en titre est bouillant à l’idée de recruter Robin Risser, élu meilleur gardien de Ligue 1 aux trophées UNFP lors de la saison 2025-2026. Troisième gardien de l’équipe de France, l’ancien portier de Strasbourg fait l’objet d’un intérêt très approfondi de la part du Bayern Munich, qui a contacté le RC Lens pour un transfert dès le mois de janvier. Les dirigeants des Sang et Or peuvent souffler, le club allemand ne souhaite pas faire venir Robin Risser dès cet hiver.

Le Bayern a choisi Risser pour l'après Neuer

En revanche, l’objectif du Bayern Munich est de boucler le transfert du gardien français de 21 ans au mois de janvier avant de le prêter à Lens pour la deuxième partie de la saison 2026-2027. Un moyen pour le Bayern Munich de sécuriser son gardien pour l’an prochain, sans pour autant freiner sa progression en le laissant à la disposition du Racing Club de Lens jusqu’en mai. La question est maintenant de savoir combien le Bayern Munich sera prêt à investir pour recruter Robin Risser, valorisé à 30 millions d’euros par Transfermarkt. Le contrat du natif de Colmar à Lens court jusqu’en juin 2030, ce qui confirme que le Bayern Munich devra verser une importante indemnité de transfert pour boucler sa venue.