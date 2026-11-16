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Hojbjerg OM

Séville fait une demande étonnante à l'OM

OM
parAlexis Rose
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Tout proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Pierre-Emile Hojbjerg a des chances de faire ses valises en janvier prochain, surtout que le FC Séville souhaite le recruter.
Pierre-Emile Hojbjerg va-t-il finir la saison sous le maillot du club phocéen ? Possible, Bruno Genesio le souhaiterait grandement, mais pas sûr que l’OM retiendra son milieu de terrain en cas de belle offre lors du prochain mercato hivernal. Et selon le site Orgullobiri, c’est le FC Séville qui pourrait tout changer ! En effet, le club espagnol a fait de l’international danois sa priorité du prochain marché des transferts. En quête d’un milieu physique, expérimenté et plein de leadership, José Ignacio Navarro a coché le nom du Marseillais. Déjà parce qu'Hojbjerg remplit toutes les cases du directeur sportif espagnol, mais aussi parce que Séville pourrait le récupérer à un prix réduit.

L’OM ne retiendra pas Hojbjerg et son gros salaire

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En pleine crise financière, l’OM aura encore besoin de vendre lors du prochain mercato hivernal. Et le dossier Hojbjerg sera important, sachant que l’été dernier, le Danois avait failli rejoindre la Premier League contre un chèque de 15 millions d’euros. Une somme qui fait toujours rêver Marseille, d’autant plus que le joueur de 31 ans a l’un des plus gros salaires du vestiaire avec 500 000 euros par mois. Si la direction olympienne peut donc se séparer de l’un de ses leaders pour alléger sa masse salariale, elle ne s'en privera pas. Le FC Séville le sait, et s’apprête à proposer un prêt avec option d’achat.

Séville veut un prêt, les clubs italiens à l’affût

Avec ce type de deal, Séville prendrait en charge une partie du salaire du joueur pendant six mois et disposerait d'une option pour le conserver au terme de cette saison. Mais pour valider cet éventuel transfert, le FC Séville devra d’abord vendre un élément ou deux pour pouvoir pleinement assumer le salaire de Hojbjerg entre janvier et juin. Ce qui ne va pas jouer en faveur du club de Liga, sachant que d’autres clubs comme la Juventus ou la Fiorentina suivent également la situation du Danois, qui sera un dossier chaud du mercato à Marseille.
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