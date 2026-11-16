EdF : Restes déjà enterré, il n'a pas le niveau
Guillaume Restes trop juste pour les Bleus ?
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on ne parle pas de 1 ou 2 titus en moins mais de 6 ou 7 dont 3 en défense… 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Au moins... l'OL ne se prépare pas à vendre 9 joueurs pour faire plaisir à la DNCG comme ton club. ^^
👍👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Ah... l'excuse du salaire ! Mdr Lens a juste encore refusé ce que Pierre Sage demandait pour étoffer l'équipe.
Quels partenaires ? Il se connaissent par coeur avec Barcola, ayant joué ensemble depuis qu'ils qu'ils sont tout jeunes, et ils sont également très proches avec Kumbedi, ayant également passé des années dans la même équipe. Tu ne parles pas de la même manière à un pote, qu'à un collègue. C'est ce que beaucoup feignent de ne pas comprendre. Cherki peut être irritant, par moment, mais il est à l'origine de nos deux actions de buts, et de nombreuses autres qui auraient pu aboutir, sans un gardien adverse qui a fait un match énorme. J'ai préféré son match contre la Turquie que contre l'Italie.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13