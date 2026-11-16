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EdF : Restes déjà enterré, il n'a pas le niveau

EdF : Restes déjà enterré, il n'a pas le niveau

Equipe de France
parCorentin Facy
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Guillaume Restes a fêté sa deuxième sélection en équipe de France face à la Turquie ce dimanche à Bordeaux. Entré à la mi-temps pour suppléer Mike Maignan blessé, le Toulousain n’a pas convaincu.
C’est l’un des gros changements opérés par Zinedine Zidane et Fabien Barthez en équipe de France, la promotion de Guillaume Restes comme doublure de Mike Maignan en équipe de France. Malgré le retour dans le groupe de Robin Risser, blessé lors du premier rassemblement, le Toulousain a eu les faveurs du staff tricolore pour suppléer Mike Maignan, touché à la cuisse, à la mi-temps de France-Turquie dimanche soir. Entré à la mi-temps, Guillaume Restes n’a pas rassuré au pied et a encaissé un but. Les 45 minutes disputées par le Toulousain n’ont pas rassuré Kevin Diaz, pour qui le portier du TFC est très loin du niveau requis en équipe de France.
« Guillaume Restes qui rentre, sur un match que tu dois gagner, ça me fait peur. Le but qu’on encaisse, il plonge une seconde avant la frappe… Il n’est pas du tout décisif. Il y a quand même certains postes… Pour moi ce n’est pas possible au vu du niveau qu’il a. Les deux buts qu’il prend contre Marseille il y a quinze jours, ce n’est pas possible » peste le consultant de RMC, pour qui Guillaume Restes n’est pas du tout au niveau. L’Equipe n’a pas non plus été tendre en accordant une note de 5/10 au Toulousain.

Guillaume Restes trop juste pour les Bleus ?

« Le gardien toulousain, qui s'est bien couché sur la frappe lointaine de Güler (69e), ne peut rien sur le but de la tête de Bardakci (90e). Pas à l'aise au pied » souligne simplement le quotidien national, sans en rajouter davantage sur Guillaume Restes. La question est maintenant de savoir si Fabien Barthez et Zinedine Zidane continueront de faire du gardien toulousain de 21 ans leur numéro deux à l’avenir et notamment lors du rassemblement du mois de mars alors que Robin Risser n’a pas été utilisé durant le rassemblement et que Jean Butez ou encore Brice Samba n’ont eux pas été appelés.
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