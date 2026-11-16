ASSE : Deux joueurs à la ramasse prennent cher

Menée au score à l’heure de jeu par Rumilly-Vallières dimanche en Coupe de France, l’ASSE a finalement renversé la vapeur (1-2) et s’est imposée mais plusieurs joueurs ont déçu, notamment en défense.

Leader de la Ligue 2 depuis le début de la saison, l’AS Saint-Etienne a aussi l’ambition de réaliser un beau parcours en Coupe de France. L’aventure commençait ce dimanche pour les Verts sur la pelouse de Rumilly-Vallières et si l’équipe de Ian Cathro s’est imposée , rien n’a été facile pour le club forézien qui a gagné de justesse 1-2 après avoir été mené à l’heure de jeu. Des buts inscrits par Old et Ferreira en l’espace de deux minutes (70e, 72e) ont permis à l’ASSE d’assurer l’essentiel.

La défense de l'ASSE très critiquée

Toutefois, certains joueurs qui avaient l’occasion de se montrer n’ont pas marquer de points bien au contraire. C’est par exemple le cas de la défense centrale composée de Lamba et de Kasia, deux joueurs en grande difficulté sur la pelouse de la modeste équipe de Rumilly-Vallières selon Le Progrès. « Alignée pour la première fois avec l’équipe fanion, la paire Lamba-Kasia a été particulièrement malmenée » souligne le média avant de poursuivre.

« Le Portugais a multiplié les approximations techniques en plus d’être responsables du décalage amenant le but de Rumilly-Vallières. De son côté, Kasia a longtemps subi les provocations balle au pied de Saïd, avant de mettre dans son but un tir de l’attaquant repoussé par le poteau (60e). Une partie à oublier que même l’entrée de Le Cardinal n’a pas sauvée » a analysé le quotidien régional, très déçu par les prestations des deux centraux de l’ASSE lors de ce premier match de Coupe de France. Il en faudra certainement beaucoup plus pour concurrencer Le Cardinal et Pedro sur le long terme, les deux joueurs installés par Ian Cathro en défense centrale lors des matchs de Ligue 2 et qui forment une paire bien plus rassurante et complémentaire.