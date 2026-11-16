Belgique : Lukaku prend sa retraite internationale

LdN : La France mate la Turquie et se qualifie en quarts

Surtout que là il me reprends mais vu que je ne reponds plus a aucun de ses commentaires... il ne sais meme pas ce que je pense au fond... Il extrapole mes propos en disant que je suis anti deschamps et suceur de Zidane.... Juste parce que je dis qu on s'est fait chier sous Deschamps et que je veux laisser du temps a zidane...