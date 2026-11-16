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Belgique : Lukaku prend sa retraite internationale

Foot Mondial
parCorentin Facy
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Au lendemain de la victoire de la Belgique contre l’Italie en Ligue des Nations, Romelu Lukaku a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale. Le buteur de Fenerbahçe, passé par Everton, Chelsea ou encore Manchester United et Naples, raccroche les crampons avec les Diables Rouges. Il est le meilleur buteur de l’histoire de la Belgique avec 94 sélections en 135 sélections. Une véritable page se tourne pour la sélection belge avec le départ à la retraite du buteur de 33 ans.
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Quels partenaires ? Il se connaissent par coeur avec Barcola, ayant joué ensemble depuis qu'ils qu'ils sont tout jeunes, et ils sont également très proches avec Kumbedi, ayant également passé des années dans la même équipe. Tu ne parles pas de la même manière à un pote, qu'à un collègue. C'est ce que beaucoup feignent de ne pas comprendre. Cherki peut être irritant, par moment, mais il est à l'origine de nos deux actions de buts, et de nombreuses autres qui auraient pu aboutir, sans un gardien adverse qui a fait un match énorme. J'ai préféré son match contre la Turquie que contre l'Italie.

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Le nom importe donc... parce que si tu mets Pierre Sage ou Vincent Kompany OU mourinho.... ben c'est pas dit qu'il puissent poursuivre l'idée de jeu de Luis enrique...

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Surtout que là il me reprends mais vu que je ne reponds plus a aucun de ses commentaires... il ne sais meme pas ce que je pense au fond... Il extrapole mes propos en disant que je suis anti deschamps et suceur de Zidane.... Juste parce que je dis qu on s'est fait chier sous Deschamps et que je veux laisser du temps a zidane...

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Tout doit disparaître, grande braderie sur le Vieux-Port 😅

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Peu importe le nom, l'important sera que le futur entraîneur ait la même philosophie que Luis Enrique. S'il va jusqu'au bout en juin 2030 cela ferait 7 ans passé au PSG, sa philosophie de jeu aura largement imprégné dans les équipes de jeunes. Il faut donc que l'entraîneur qui arrive conserve cela pour que cela devienne un ADN comme on peut retrouver au Barça (cet ADN au Barça n'est pas natif, il a été mis en place par Johan Cruyff durant son passage de 8 ans de 88 à 96 au Barça). Le PSG a donc là l'occasion de créer son identité et de la faire perdurer pour le futur, et ça au-delà de 2 Ligue des Champions voir de celles à venir, ce serait la plus belle legacy de Luis Enrique

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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161051421210
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151043318126
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10103161324-11
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