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OL : Pavel Sulc envoyé en Championship pour 30 ME

OL : Pavel Sulc envoyé en Championship pour 30 ME

OL
parGuillaume Conte
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Moins convaincant cette saison et désormais blessé, Pavel Sulc fait néanmoins rêver un club de Championship aux poches pleines, pour un transfert assez fou.
Après avoir réalisé de très gros efforts lors de la prise en mains du club par Michele Kang, l’Olympique Lyonnais a tenté plusieurs opérations cet été pour renforcer l’équipe, tout en vendant deux joueurs importants. Insuffisant aux yeux de la DNCG, qui demande encore des sacrifices pour faire baisser la masse salariale et éviter le déficit financier.
Un élément semblait d’ores et déjà invendable car blessé jusqu’à la fin de l’hiver : Pavel Sulc. Mais le joueur offensif tchèque, qui vient d’être opéré et espère revenir en grande forme en février ou mars 2027, fait saliver un club anglais. Mais ce n’est pas une riche formation de Premier League. Selon les informations de The 72, média indépendant qui suit les équipes anglaises professionnelles en dehors de la Premier League, Wrexham a très envie de faire une grosse offre à l’OL dès cet hiver.

Wrexham retente sa chance pour Sulc

La raison à cela est double : le Tchèque sera certainement moins cher en janvier puisqu’il joue moins, et la formation galloise, qui évolue en Championship, est bien consciente que l’OL doit vendre. L’été dernier, le club passé tout proche de la montée en Premier League, avait proposé plus de 38 millions d’euros, mais Pavel Sulc avait rejeté l’idée d’aller vivre au Pays de Galles.
Cette saison, Wrexham peine à se hisser dans la première partie de tableau de Championship, mais possède toujours des moyens financiers importants. Les problèmes offensifs obligent les dirigeants gallois à se bouger au mercato hivernal, et une offre légèrement revue à la baisse, d’environ 30 ME, est donc envisagée. De quoi satisfaire l’OL, qui a fait venir Sulc de Plzen pour 7,5 ME il y a 18 mois, et ferait donc une très bonne affaire financière avec un joueur qui peine à confirmer. Les discussions devraient donc être rouvertes dans un peu plus d’un mois, pour tâter le terrain sur un transfert dont Lyon aura peut-être bien besoin.
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