Le salaire exigé par Pierre Sage a fait halluciner Lens

Tout proche d’un retour au RC Lens, Pierre Sage a finalement été devancé par Didier Digard contre toute attente dans la dernière ligne droite. Joseph Oughourlian en dit plus sur les raisons de cet échec.

Tout le monde s’attendait à voir Pierre Sage signer son grand retour au RC Lens la semaine passée. Contre toute attente, c’est finalement Didier Digard qui a été choisi par le board des Sang et Or. Une vraie surprise dans la mesure où Pierre Sage, tout fraîchement viré de Crystal Palace, semblait tenir la corde au point de rencontrer les dirigeants du RC Lens pour avancer concrètement sur son retour au club. Dans un entretien accordé à la Voix du Nord, le patron du RC Lens Joseph Oughourlian est revenu sur les raisons du retour avorté de Pierre Sage.

Le volet économique a d’abord fixé des premières limites à une nouvelle collaboration entre les deux parties selon le président du Racing. « Ce n’est pas tellement le salaire, c’est le manque de respect au club (…) Tu reviens et tu me dis que maintenant, tu vaux deux fois plus, alors que tu viens de te faire virer par Crystal Palace ? Déjà, l’attitude n’était pas bonne » regrette le patron de Lens alors que certaines informations font écho d’un Pierre Sage réclamant 200.000 euros mensuels pour signer à Lens. Au-delà de l’aspect financier, Joseph Oughourlian estime que la campagne médiatique des agents de Pierre Sage a totalement tué dans l’oeuf son retour à Bollaert.