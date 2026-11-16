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Le salaire exigé par Pierre Sage a fait halluciner Lens

Le salaire exigé par Pierre Sage a fait halluciner Lens

Lens
parCorentin Facy
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Tout proche d’un retour au RC Lens, Pierre Sage a finalement été devancé par Didier Digard contre toute attente dans la dernière ligne droite. Joseph Oughourlian en dit plus sur les raisons de cet échec.
Tout le monde s’attendait à voir Pierre Sage signer son grand retour au RC Lens la semaine passée. Contre toute attente, c’est finalement Didier Digard qui a été choisi par le board des Sang et Or. Une vraie surprise dans la mesure où Pierre Sage, tout fraîchement viré de Crystal Palace, semblait tenir la corde au point de rencontrer les dirigeants du RC Lens pour avancer concrètement sur son retour au club. Dans un entretien accordé à la Voix du Nord, le patron du RC Lens Joseph Oughourlian est revenu sur les raisons du retour avorté de Pierre Sage.
Le volet économique a d’abord fixé des premières limites à une nouvelle collaboration entre les deux parties selon le président du Racing. « Ce n’est pas tellement le salaire, c’est le manque de respect au club (…) Tu reviens et tu me dis que maintenant, tu vaux deux fois plus, alors que tu viens de te faire virer par Crystal Palace ? Déjà, l’attitude n’était pas bonne » regrette le patron de Lens alors que certaines informations font écho d’un Pierre Sage réclamant 200.000 euros mensuels pour signer à Lens. Au-delà de l’aspect financier, Joseph Oughourlian estime que la campagne médiatique des agents de Pierre Sage a totalement tué dans l’oeuf son retour à Bollaert.

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« Ce qui a tué le deal, ça a été la campagne médiatique que ses agents ont menée (…) Ils ont inventé toute une série de choses sur ce qui se passait dans notre club. La campagne de presse que ses agents ont faite toute cette semaine a laissé des traces, les prétentions salariales aussi. Un deal avec lui était devenu quasiment impossible » regrette Joseph Oughourlian. Une aubaine en revanche pour Didier Digard, qui ne faisait pas partie des favoris dans la presse alors que le nom de Walid Regragui était aussi évoqué avec insistance. Tout fraîchement viré par Le Havre, l’entraîneur français de 40 ans a finalement raflé la mise dans la discrétion et contre toute attente. Ses premiers pas sont attendus avec impatience alors que Lens accueille Toulouse samedi soir en Ligue 1.
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