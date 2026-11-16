L'OL perd 9.000 spectateurs et des millions d'euros

La fréquentation du Groupama Stadium est en baisse après trois journées de Ligue 1, en comparaison avec le démarrage de la saison 2025-2026, et ce n’est pas anodin pour les finances de l’OL.

Dans une situation financière toujours délicate, l’Olympique Lyonnais ne peut pas cracher sur le moindre centime. C’est donc avec regret que le club rhodanien a constaté une baisse de la fréquentation du Groupama Stadium lors des trois premières journées de la saison en Ligue 1, en comparaison avec le démarrage de l’exercice précédent en 2025-2026. Comme relayé par nos confrères du site Olympique et Lyonnais, le bilan trimestriel publié par OL Groupe la semaine passée fait état d’une baisse de 31% des recettes de billetteries liées au championnat.

19% de fréquentation en moins au stade

Le club rhodanien a récolté 4,3 millions d’euros grâce à sa billetterie après trois journées, contre 6,2 millions d’euros la saison dernière à la même période. La faute à une fréquentation moins importante du Groupama Stadium. Et pour cause, après trois journées cette saison, l’OL affiche une moyenne de 39.679 spectateurs par match contre 48.785 spectateurs en moyenne la saison précédente. Une baisse de 19% avec 9.000 spectateurs de moins en moyenne qui n’est pas anodine pour le club rhodanien.

Déjà 2 millions d'euros perdus en 3 matchs

Au sein des dirigeants lyonnais, on explique cette baisse importante par le fait que l’OL a joué face au Havre, Auxerre et Rennes cette saison au Groupama Stadium, des affiches qui ne sont pas considérées comme « premium » dans le Rhône. Au contraire, en 2025-2026, l’OL avait joué contre l’Olympique de Marseille dès son deuxième match de la saison à domicile et cette affiche avait rassemblé 52.095 spectateurs au stade. Un autre élément est néanmoins avancé pour expliquer cette baisse : la fin des gratuités des navettes aux parkings relais puisqu’il faut désormais débourser 12,50 euros pour accéder au Groupama Stadium depuis certains lieux.

Reste maintenant à voir si cette baisse de fréquentation au stade se confirmera sur une saison pleine et les enseignements que l’OL pourra en tirer pour limiter la casse sur le plan financier.