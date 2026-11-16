L'OL perd 9.000 spectateurs et des millions d'euros
19% de fréquentation en moins au stade
Déjà 2 millions d'euros perdus en 3 matchs
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Ah... l'excuse du salaire ! Mdr Lens a juste encore refusé ce que Pierre Sage demandait pour étoffer l'équipe.
Quels partenaires ? Il se connaissent par coeur avec Barcola, ayant joué ensemble depuis qu'ils qu'ils sont tout jeunes, et ils sont également très proches avec Kumbedi, ayant également passé des années dans la même équipe. Tu ne parles pas de la même manière à un pote, qu'à un collègue. C'est ce que beaucoup feignent de ne pas comprendre. Cherki peut être irritant, par moment, mais il est à l'origine de nos deux actions de buts, et de nombreuses autres qui auraient pu aboutir, sans un gardien adverse qui a fait un match énorme. J'ai préféré son match contre la Turquie que contre l'Italie.
Le nom importe donc... parce que si tu mets Pierre Sage ou Vincent Kompany OU mourinho.... ben c'est pas dit qu'il puissent poursuivre l'idée de jeu de Luis enrique...
Surtout que là il me reprends mais vu que je ne reponds plus a aucun de ses commentaires... il ne sais meme pas ce que je pense au fond... Il extrapole mes propos en disant que je suis anti deschamps et suceur de Zidane.... Juste parce que je dis qu on s'est fait chier sous Deschamps et que je veux laisser du temps a zidane...
Tout doit disparaître, grande braderie sur le Vieux-Port 😅
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
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|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
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|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
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|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13