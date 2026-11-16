De Jong à Arsenal et Zubimendi au PSG, ça s'emballe

Lors du prochain mercato, dans un jeu de chaises musicales que seul le marché des transferts peut provoquer, Frenkie de Jong pourrait rejoindre Arsenal et ainsi pousser Martin Zubimendi au PSG.

Dans le monde du football, un transfert peut souvent en entraîner un autre, comme un coup à trois bandes au billard. C’est bien ce qui pourrait se passer lors du prochain mercato hivernal, au cours duquel Frenkie de Jong pourrait quitter le Barça pour rejoindre Arsenal, avant que Martin Zubimendi ne lâche les Gunners pour rejoindre le PSG. En effet, la base de ce mouvement XXL est Frenkie de Jong. Appelé à être l'un des grands protagonistes du mercato hivernal, le milieu de terrain néerlandais a de grandes chances de quitter Barcelone lors du prochain marché des transferts.

Arteta rêve de voir De Jong à Arsenal

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Même si Hansi Flick l’a utilisé depuis son retour de blessure, en défense centrale ou au poste de latéral droit, De Jong aura du mal à récupérer une place de titulaire dans l’entrejeu du Barça. Par conséquent, Joan Laporta a placé son numéro 21 sur la liste des départs, avec l’ambition de générer des revenus pour ensuite renforcer une défense dans le besoin. Et parmi les clubs intéressés, Arsenal est en tête, sachant que Mikel Arteta le voulait déjà la saison passée. Grand admirateur du Néerlandais depuis sa révélation à l’Ajax Amsterdam, l’entraîneur basque estime que De Jong apporterait une vraie plus-value à son équipe. Mais si ce deal venait à se faire, l’arrivée de De Jong pousserait Martin Zubimendi vers la sortie.

Zubimendi, un renfort de choix pour le PSG ?