« 14 fois en deux ans », l’OL le harcèle et il craque

L'OL a décidé de mettre en valeur son deuxième gros coup du mercato réalisé au mois de janvier. Noah Nartey s'est bien fait expliquer qu'il n'avait pas signé à Lyon par hasard.
L’Olympique Lyonnais est en train de réaliser un mercato qui donne le « smile » à ses supporters. Le club rhodanien n’a pour le moment fait aucune vente, et a recruté deux joueurs avec Endrick et Noah Nartey. Si le Brésilien est déjà en place depuis plusieurs semaines déjà, le Danois arrive avec la réputation d’un joueur doté de grosses qualités, et qui peut aider l’OL à grandir tout en continuant sa progression.
Désireux de quitter Brondby où il se sentait un peu trop à l’étroit, Nartey a rapidement choisi l’OL, et ce ne sont pas les offres d’autres clubs, comme Wolfsburg, qui l’ont fait changer d’avis. Bien conscient que Lyon le suivait, le milieu de terrain a appris lors de sa signature que les scouts rhodaniens étaient allés le voir 14 fois depuis deux ans, signe que le recrutement n’a pas été fait au hasard.
Aucun doute donc pour Nartey, face à ce pressing, le jeune milieu de terrain a rendu les armes et a rapidement choisi de rejoindre Lyon, même s’il a fallu être patient pendant les premières semaines du mercato. « L’OL m’a suivi 14 fois en deux ans ? J’en avais aucune idée. Quand un grand club comme Lyon vient vous voir, vous ne pouvez pas fair la sourde oreille. C’est un grand club, avec une grande histoire. Pour moi et pour le club, c’était le bon moment de venir ici. Je voulais vraiment venir ici parce que le club est vraiment important. J’ai confiance dans le projet. Maintenant, je dois faire mes preuves. C’est agréable de voir qu’un club vous veut vraiment », a résumé l’ancien joueur de Brondby, qui garde l’image dans la formation de Copenhague d’un élément capable de faire des grosses différences, et très porté vers l’avant. Voilà qui pourra donner encore plus de choix à Paulo Fonseca pour cette deuxième partie de saison.

