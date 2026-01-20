ICONSPORT_165988_0001
Paulo Fonseca

Berne-OL pas diffusé, Lyon offre une solution gratuite

OL20 janv. , 18:00
parQuentin Mallet
8
Faute de pouvoir regarder leur équipe affronter les Young Boys Berne en Ligue des champions pour des problèmes liés à un sponsor du club suisse, l'Olympique Lyonnais diffusera gratuitement la rencontre sous forme de live audio.
Pour la deuxième fois de cette saison de Ligue des champions, Canal+ ne pourra pas diffuser le match d'un club français engagé. Le 11 décembre 2025, la chaine payante n'avait déjà pas pu diffuser le match du LOSC, qui affrontait alors les Young Boys Berne. En cause, le sponsor maillot du club suisse, « Plus500 », une plateforme de trading et de contrats sur la différence (CFD) dont les activités sont légalement interdites en France car jugées trop risquées ou spéculatives.
Pour l'Olympique Lyonnais, même combat. Canal+ ne pourra pas non plus diffuser le match de Ligue Europa entre les Gones et leurs voisins suisses ce jeudi 22 janvier 2026. Les supporters lyonnais auront accès au match sans l'image via la chaîne cryptée, ou alors ils pourront passer par l'initiative du club directement.

L'OL sauve ses supporters de l'écran noir

Pour cette occasion singulière, l'Olympique Lyonnais a pris la décision de rendre gratuit l'accès au Live Audio du match face aux Young Boys Berne. Le club rhodanien donne rendez-vous à ses supporters sur OL Play ou sur la chaîne Youtube de l'OL pour suivre la rencontre commentée sans les images. Un mal pour un bien pour les fans qui vont devoir suivre leur équipe de loin, sans pouvoir vivre la folie d'un match européen devant leur écran de télévision, pour ceux qui ne seraient pas au stade.
Quoi qu'il en soit, les hommes de Paulo Fonseca tenteront, quant à eux, de l'emporter pour conserver leur première place au classement de la Ligue Europa. En d'autres termes, faire mieux que le LOSC qui s'était incliné là-bas.

Loading