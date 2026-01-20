Il faudrait un miracle pour l’OL

"Je pense que c'est un moment où on avait plus besoin d'être soutenus que d'être enfoncés. Mais c'est comme ça, ils ont le droit d'exprimer leur mécontentement…" je vois pas en quoi il est deconnecté ... c'est assez lucide dans ce qu'il dit je trouve ..
C est un très bon joueur de rotation....
Ludovic Ajorque ?
Lyon a bien fait de ne pas le signer ...
Wind je suis pas trop chaud, je suis curieux de connaitre la piste prioritaire.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
