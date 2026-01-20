Il faudrait un miracle pour l’OL

L'OL n'a pas terminé son mercato prometteur de cet hiver, mais cela doit aussi se concrétiser sur le plan des départs pour alléger la masse salariale. Ce n'est pas gagné.

Au coeur d’un mercato beaucoup plus ambitieux que prévu, l’Olympique Lyonnais pense tout de même un peu à son équilibre financier. Deux joueurs avec un salaire important mais un temps de jeu faible ou qui pourrait diminuer, sont invités à quitter le club. Il s’agit de Tanner Tessmann et Orel Mangala, comme l’a confirmé L’Equipe ce mardi. Mais à deux semaines de la fin du mercato, les espoirs sont pour le moment très minces.

Tessmann pas chaud pour quitter l'OL

En effet, les deux joueurs avaient des touches en Italie au mois de décembre, mais cela ne s’est pas concrétisé. Pour des raisons différentes. L’Américain estime qu’il joue encore régulièrement à l’OL et que ce serait risqué en vue de la Coupe du monde, où il n’a pas sa place assurée, de changer de club en cours de saison.

Pour Orel Mangala, c’est plutôt son salaire énorme qui pose problème. La recrue très chèrement payée de Nottingham Forest est hors de forme, et se contente de quelques bouts de match, mais son niveau ne permet pas de le titulariser dans les gros matchs. Et il ne permet pas non plus aux clubs qui se sont renseignés comme la Fiorentina, de faire un effort financier pour le faire venir. Selon la presse toscane, la Viola est passée à autre chose pour se renforcer au milieu de terrain.