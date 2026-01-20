ICONSPORT_282097_0328

Il faudrait un miracle pour l'OL

20 janv.
Guillaume Conte
L'OL n'a pas terminé son mercato prometteur de cet hiver, mais cela doit aussi se concrétiser sur le plan des départs pour alléger la masse salariale. Ce n'est pas gagné.
Au coeur d’un mercato beaucoup plus ambitieux que prévu, l’Olympique Lyonnais pense tout de même un peu à son équilibre financier. Deux joueurs avec un salaire important mais un temps de jeu faible ou qui pourrait diminuer, sont invités à quitter le club. Il s’agit de Tanner Tessmann et Orel Mangala, comme l’a confirmé L’Equipe ce mardi. Mais à deux semaines de la fin du mercato, les espoirs sont pour le moment très minces.

Tessmann pas chaud pour quitter l'OL

En effet, les deux joueurs avaient des touches en Italie au mois de décembre, mais cela ne s’est pas concrétisé. Pour des raisons différentes. L’Américain estime qu’il joue encore régulièrement à l’OL et que ce serait risqué en vue de la Coupe du monde, où il n’a pas sa place assurée, de changer de club en cours de saison.
Pour Orel Mangala, c’est plutôt son salaire énorme qui pose problème. La recrue très chèrement payée de Nottingham Forest est hors de forme, et se contente de quelques bouts de match, mais son niveau ne permet pas de le titulariser dans les gros matchs. Et il ne permet pas non plus aux clubs qui se sont renseignés comme la Fiorentina, de faire un effort financier pour le faire venir. Selon la presse toscane, la Viola est passée à autre chose pour se renforcer au milieu de terrain.
Le dernier espoir de l’OL réside dans les dernières heures du mercato, quand certains clubs chercheront des renforts au buzzer et seront moins regardant sur l’état de forme ou sur le salaire des joueurs lyonnais. Ces deux départs paraissent donc bien peu probables. Et aussi surréaliste que cela puisse paraitre, l’OL risque bien de connaitre un bouchon au milieu de terrain en cette deuxième partie de saison.
2
