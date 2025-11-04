L'OL n'a pu faire mieux que match nul contre le Stade Brestois ce dimanche soir en Ligue 1. Les Gones auront tout de même fait preuve d'un bel esprit collectif.

L' OL s'est compliqué les choses ce dimanche soir en Ligue 1 sur la pelouse de Brest. Hans Hateboer a en effet écopé d'un carton rouge dès le début de la rencontre. Compte tenu de cette infériorité numérique, les Gones n'ont pas pu produire de jeu. Ils auraient même pu perdre la rencontre si les hommes d'Eric Roy avaient été un peu plus adroits devant le but. Ce point du match nul récupéré sur la pelouse du Stade Brestois est tout de même bon à prendre avant la suite des opérations. C'est notamment l'avis de Sidney Govou, même si le manque de talent offensif pourrait finir par poser un problème à Paulo Fonseca.

L'OL, attention danger mais...

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet indiqué concernant OL : « Il n’y a pas forcément de grands talents pour faire la différence en attaque, mais quand tu ne perds pas en déplacement, tu peux voyager. Malgré le fait d’être en infériorité numérique, j’ai trouvé Lyon serein. La première période a même été bonne, un peu comme depuis le début de saison. Les premières périodes lyonnaises sont souvent bonnes. Après, il n’y avait pas le talent nécessaire pour marquer. Et ça s’est effrité un peu après la pause. Mais la solidité défensive a permis de tenir. Du coup, il ne s’est pas passé grand-chose dans le match ».

Lire aussi L’OL va défier le PSG à son propre jeu

L'OL va devoir serrer les dents jusqu'au prochain marché des transferts hivernal avant de pouvoir tenter de se renforcer. Les Gones n'auront pas beaucoup de moyens mais tenteront de boucler des prêts. Il se dit de plus en plus que Endrick pourrait rallier le Rhône en prêt sans option d'achat en provenance du Real Madrid. Et ça ne serait pas de trop pour Paulo Fonseca, qui devra faire sans Malick Fofana pendant de nombreuses semaines encore.