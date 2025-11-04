ICONSPORT_272612_0235
Paulo Fonseca et Jorge Maciel

« L’OL n’a pas de grands talents » : Govou reste zen

OL04 nov. , 10:00
parHadrien Rivayrand
4
L'OL n'a pu faire mieux que match nul contre le Stade Brestois ce dimanche soir en Ligue 1. Les Gones auront tout de même fait preuve d'un bel esprit collectif. 
L'OL s'est compliqué les choses ce dimanche soir en Ligue 1 sur la pelouse de Brest. Hans Hateboer a en effet écopé d'un carton rouge dès le début de la rencontre. Compte tenu de cette infériorité numérique, les Gones n'ont pas pu produire de jeu. Ils auraient même pu perdre la rencontre si les hommes d'Eric Roy avaient été un peu plus adroits devant le but. Ce point du match nul récupéré sur la pelouse du Stade Brestois est tout de même bon à prendre avant la suite des opérations. C'est notamment l'avis de Sidney Govou, même si le manque de talent offensif pourrait finir par poser un problème à Paulo Fonseca. 

L'OL, attention danger mais... 

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet indiqué concernant OL : « Il n’y a pas forcément de grands talents pour faire la différence en attaque, mais quand tu ne perds pas en déplacement, tu peux voyager. Malgré le fait d’être en infériorité numérique, j’ai trouvé Lyon serein. La première période a même été bonne, un peu comme depuis le début de saison. Les premières périodes lyonnaises sont souvent bonnes. Après, il n’y avait pas le talent nécessaire pour marquer. Et ça s’est effrité un peu après la pause. Mais la solidité défensive a permis de tenir. Du coup, il ne s’est pas passé grand-chose dans le match »

Lire aussi

L’OL va défier le PSG à son propre jeuL’OL va défier le PSG à son propre jeu
L'OL va devoir serrer les dents jusqu'au prochain marché des transferts hivernal avant de pouvoir tenter de se renforcer. Les Gones n'auront pas beaucoup de moyens mais tenteront de boucler des prêts. Il se dit de plus en plus que Endrick pourrait rallier le Rhône en prêt sans option d'achat en provenance du Real Madrid. Et ça ne serait pas de trop pour Paulo Fonseca, qui devra faire sans Malick Fofana pendant de nombreuses semaines encore. 
4
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

