L'ASSE le vire et le regrette déjà

En marge de la fin de la saison en Ligue 2, l'ASSE a laissé filer un certain nombre de jeunes joueurs de son centre de formation. Parmi eux, le jeune Rayan Aït Amer (2008), qui a récemment été aperçu avec le maillot du PSG.

L'ASSE va-t-elle s'en mordre les doigts ? C'est ce que l'avenir nous dira très prochainement. A l'instar de tous les autres clubs professionnels, Ligue 1 et Ligue 2 confondues, le club forézien a dévoilé une liste de joueurs qu'il ne comptait pas garder à l'issue de la saison. Sont concernés des jeunes talents du centre de formation sur qui les Verts ne comptent plus.

Parmi eux, on retrouve Rayan Aït Amer, milieu offensif franco-algérien né en 2008, qui n'a pas été conservé par son club formateur. Heureusement pour lui, l'histoire dans le football professionnel ne s'arrête pas là puisqu'il a été aperçu avec le maillot du PSG lors d'un match face à une équipe de jeunes de Brentford.

Rayan Aït Amer a une deuxième chance

Ce lundi 18 mai au Gtech Community Stadium, l'équipe Espoirs du Paris Saint-Germain se déplaçait pour affronter ses homologues de Brentford dans le cadre du trophée Robert Rowan. Après un match réussi, l'équipe francilienne l'a emporté 3-1. Mais ce qui a frappé les fins observateurs de Saint-Étienne, c'est surtout la présence de Rayan Aït Amer. Le jeune milieu offensif a été titularisé dans le cadre d'une mise à l'essai au club de la capitale. Le tout, avec le numéro 8 au dos de son maillot.

Comme d'autres joueurs autour de lui, Rayan Aït Amer espère convaincre les décideurs du PSG de lui accorder une chance de poursuivre son aventure parisienne au-delà de sa simple période d'essai. L'ASSE aura certainement de quoi nourrir des regrets si son ancien joueur, en qui la direction forézienne n'a pas cru, performe dans un club aussi prestigieux que celui du champion d'Europe en titre.