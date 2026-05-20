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Ivan Gazidis

L'ASSE le vire et le regrette déjà

ASSE20 mai , 9:00
parQuentin Mallet
0
En marge de la fin de la saison en Ligue 2, l'ASSE a laissé filer un certain nombre de jeunes joueurs de son centre de formation. Parmi eux, le jeune Rayan Aït Amer (2008), qui a récemment été aperçu avec le maillot du PSG.
L'ASSE va-t-elle s'en mordre les doigts ? C'est ce que l'avenir nous dira très prochainement. A l'instar de tous les autres clubs professionnels, Ligue 1 et Ligue 2 confondues, le club forézien a dévoilé une liste de joueurs qu'il ne comptait pas garder à l'issue de la saison. Sont concernés des jeunes talents du centre de formation sur qui les Verts ne comptent plus.
Parmi eux, on retrouve Rayan Aït Amer, milieu offensif franco-algérien né en 2008, qui n'a pas été conservé par son club formateur. Heureusement pour lui, l'histoire dans le football professionnel ne s'arrête pas là puisqu'il a été aperçu avec le maillot du PSG lors d'un match face à une équipe de jeunes de Brentford.

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Rayan Aït Amer a une deuxième chance

Ce lundi 18 mai au Gtech Community Stadium, l'équipe Espoirs du Paris Saint-Germain se déplaçait pour affronter ses homologues de Brentford dans le cadre du trophée Robert Rowan. Après un match réussi, l'équipe francilienne l'a emporté 3-1. Mais ce qui a frappé les fins observateurs de Saint-Étienne, c'est surtout la présence de Rayan Aït Amer. Le jeune milieu offensif a été titularisé dans le cadre d'une mise à l'essai au club de la capitale. Le tout, avec le numéro 8 au dos de son maillot.
Comme d'autres joueurs autour de lui, Rayan Aït Amer espère convaincre les décideurs du PSG de lui accorder une chance de poursuivre son aventure parisienne au-delà de sa simple période d'essai. L'ASSE aura certainement de quoi nourrir des regrets si son ancien joueur, en qui la direction forézienne n'a pas cru, performe dans un club aussi prestigieux que celui du champion d'Europe en titre.
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Coco il est indispensable avec ses passes décisives et ses buts cette année. Mais a la 60 ème minute il n' avance plus moins de pressing il défend moins . Cette année j ai trouvé ça abusé de le voir finir les matchs quand tu as un Merah sur le banc. Totem d immunité comme a Manchester l année dernière et cette année contre Vigo jamais il doit finir ses matchs pourtant je l adoré le Coco.

Longoria-Benatia-De Zerbi, le pacte qui a tué l'OM

L’OL etait l’an dernier au bord du gouffre limite rétrogradé en L2... et pourtant. Je ne vois pas de raisons pour lesquelles l’OM ne serait pas en capacité de se redresser, avec une situation financière moins catastrophique que ne l'était celle de l’OL à la meme période..... Il.y a un article sur la vente de l OL et le risque de voir disparaître l OL.... étonnant que tu n’ais rien écris !!!

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J'ai bien plus de sympathie pour les verdâtres que pour ce club de Nice....Je prefere 100 fois une ligue 1 avec les verts qu'avec les niçois...

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nice en ligue 2 le kiff

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Pas touche à Don Pablo. Il a juste "pris des risques" m'a-t-on dit.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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