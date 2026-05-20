Real : Mourinho arrive, quel avenir pour les Français du vestiaire ?

La venue de José Mourinho sur le banc du Real Madrid n'est désormais plus un mystère. Fidèle à ses habitudes, le Special One va faire des choix forts et cela va forcément impacter les quatre joueurs français des Merengue : Mbappé, Tchouaméni, Camavinga et Mendy.

C'est désormais une question de jours, José Mourinho va revenir au Real Madrid dès que la saison s'achèvera avec Benfica le week-end prochain. Florentino Perez a accepté de payer la clause libératoire du technicien portugais, lequel planche déjà sur ses premières décisions fortes. Et forcément, si le cas Kylian Mbappé est celui qui passionne déjà les supporters madrilènes, trois autres joueurs français attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Car fidèle à ses habitudes, le Special One va rapidement imposer sa touche personnelle dans le vestiaire. Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy sont dans l'expectative.

José Mourinho compte sur les joueurs français à Madrid

Concernant Kylian Mbappé, il est hors de question qu’il parte, comme certains l'avaient laissé entendre. Mais AS et la Cadena Ser précisent que José Mourinho, qui souhaite faire cohabiter Mbappé avec Vinicius Jr, va rapidement s’entretenir avec la star tricolore afin de lui faire comprendre qu’aucun joueur n’est intouchable. Mbappé va donc devoir s’habituer à être sous les ordres d'un technicien à l'ego aussi surdimensionné que le sien et Mourinho a rapidement l'intention de le faire savoir au Kid de Bondy. De son côté, Aurélien Tchouaméni n’est pas particulièrement « ciblé » par l’entraîneur portugais, malgré l’incident avec Valverde. Marca précise toutefois que le joueur français va se faire recadrer afin que le vestiaire madrilène ne soit pas sous tension dès le début de saison.

José Mourinho n'est pas là pour rigoler