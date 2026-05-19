CdM 2026 : L'Algérie en demi, un Parisien rêve en grand

De retour au Mondial pour la première fois depuis 2014, l'Algérie aura à cœur de faire vibrer ses supporters en Amérique. Tombés dans un groupe difficile, les Fennecs doivent aller très loin selon Ilan Kebbal.

Avec une compétition à 48 équipes, la Coupe du monde 2026 voit plusieurs pays faire leur retour après de nombreuses années d'absence. C'est le cas de l'Algérie notamment. Il fallait remonter à 2014 pour voir les Fennecs au Mondial. Ces derniers avaient été sortis par l'Allemagne en huitième de finale. Ils avaient offert une belle résistance au futur champion du monde allemand. Cette année, les Algériens auront envie d'aller aussi loin pour revivre de pareilles émotions avec leurs supporters.

L'Algérie doit suivre l'exemple marocain

WinWin. Selon lui, l'Algérie doit s'inspirer du parcours marocain au Mondial 2022 et ne doit se fixer aucune limite concernant le nombre de tours à passer. Ilan Kebbal fera sans doute partie de l'aventure, lui qui avait disputé la CAN 2025 au Maroc l'hiver dernier. L'ailier du Paris FC a de grandes ambitions pour le tournoi. Sans même attendre la liste officielle de Vladimir Petkovic, le feu follet parisien a annoncé la couleur auprès du média. Selon lui, l'Algérie doit s'inspirer du parcours marocain au Mondial 2022 et ne doit se fixer aucune limite concernant le nombre de tours à passer.

« Nous savons que la Coupe du monde est une compétition très difficile. Naturellement, nous espérons aller le plus loin possible. Si le Maroc a réussi à le faire, cela signifie que d’autres équipes africaines peuvent aussi y parvenir, comme le Sénégal ou l’Algérie. Pourquoi ne pourrions-nous pas le faire nous aussi ? L’objectif est de rentrer au pays le plus tard possible et de rester le plus longtemps possible à la Coupe du monde 2026 », a lâché Kebbal.

Un pari audacieux pour l'Algérie. Les Fennecs n'ont pas eu un tirage au sort favorable avec un groupe J difficile. Ils devront affronter l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie au premier tour. La suite n'est pas plus aisée, que ce soit en tant que meilleur troisième ou comme deuxième de groupe avec un affrontement possible face à l'Espagne dès les 16es de finale.