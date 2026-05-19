ICONSPORT_366058_0425
Ilan Kebbal

CdM 2026 : L'Algérie en demi, un Parisien rêve en grand

Mondial 202619 mai , 23:20
parMehdi Lunay
0
De retour au Mondial pour la première fois depuis 2014, l'Algérie aura à cœur de faire vibrer ses supporters en Amérique. Tombés dans un groupe difficile, les Fennecs doivent aller très loin selon Ilan Kebbal.
Avec une compétition à 48 équipes, la Coupe du monde 2026 voit plusieurs pays faire leur retour après de nombreuses années d'absence. C'est le cas de l'Algérie notamment. Il fallait remonter à 2014 pour voir les Fennecs au Mondial. Ces derniers avaient été sortis par l'Allemagne en huitième de finale. Ils avaient offert une belle résistance au futur champion du monde allemand. Cette année, les Algériens auront envie d'aller aussi loin pour revivre de pareilles émotions avec leurs supporters.

L'Algérie doit suivre l'exemple marocain

Ilan Kebbal fera sans doute partie de l'aventure, lui qui avait disputé la CAN 2025 au Maroc l'hiver dernier. L'ailier du Paris FC a de grandes ambitions pour le tournoi. Sans même attendre la liste officielle de Vladimir Petkovic, le feu follet parisien a annoncé la couleur auprès du média WinWin. Selon lui, l'Algérie doit s'inspirer du parcours marocain au Mondial 2022 et ne doit se fixer aucune limite concernant le nombre de tours à passer.
« Nous savons que la Coupe du monde est une compétition très difficile. Naturellement, nous espérons aller le plus loin possible. Si le Maroc a réussi à le faire, cela signifie que d’autres équipes africaines peuvent aussi y parvenir, comme le Sénégal ou l’Algérie. Pourquoi ne pourrions-nous pas le faire nous aussi ? L’objectif est de rentrer au pays le plus tard possible et de rester le plus longtemps possible à la Coupe du monde 2026 », a lâché Kebbal.
Un pari audacieux pour l'Algérie. Les Fennecs n'ont pas eu un tirage au sort favorable avec un groupe J difficile. Ils devront affronter l'Argentine, l'Autriche et la Jordanie au premier tour. La suite n'est pas plus aisée, que ce soit en tant que meilleur troisième ou comme deuxième de groupe avec un affrontement possible face à l'Espagne dès les 16es de finale.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366749_0055
Premier League

PL : Chelsea laisse Tottenham en grand danger

ICONSPORT_366148_0557
OL

OL : Tolisso est heureux, il demande à prolonger

ICONSPORT_366748_0064
Premier League

PL : City offre le titre à Arsenal, 22 ans après !

ICONSPORT_366744_0147
Ligue 2

L2/L3 : 1-1 à Rouen-Laval, tout se jouera dimanche

Fil Info

19 mai , 23:10
PL : Chelsea laisse Tottenham en grand danger
19 mai , 22:50
OL : Tolisso est heureux, il demande à prolonger
19 mai , 22:26
PL : City offre le titre à Arsenal, 22 ans après !
19 mai , 22:21
L2/L3 : 1-1 à Rouen-Laval, tout se jouera dimanche
19 mai , 22:00
Le PSG reçoit une mauvaise nouvelle à 92 ME au mercato
19 mai , 21:30
OM : 6 mois et puis s'en va, un départ se confirme
19 mai , 21:00
Bordeaux : L'important c'est d'aimer les Girondins, Pascal Obispo dégoûté par Lopez
19 mai , 20:30
15 ME, l'OL finalise un premier transfert à Salzbourg
19 mai , 20:14
Premier League : Southampton viré des playoffs d’accession

Derniers commentaires

OL : Tolisso est heureux, il demande à prolonger

Je kiffe Tolisso mais ses derniers matchs font peur. Il est cramé il peut plus faire de courses à haute intensité et encore moins tout une nouvelle saison. Pour moi ce serait une erreur de le prolonger il faut plutôt le ménager maintenant une saison de plus et se tourner vers l'avenir dans le recrutement.

OL : Tolisso est heureux, il demande à prolonger

C'est une excellente nouvelle pour l'OL, pour ses coéquipiers et pour les supporters. ^^

PL : City offre le titre à Arsenal, 22 ans après !

Oui sa va être compliqué contre Nasser

OL : Tolisso est heureux, il demande à prolonger

On peut le prolonger 3 ans le Coco. Il est meilleur que quasi tous les milieux de l'équipe de France.

PSG : Barcola et Kvaratskhelia restent, c’est décidé

Je pars tout le temps... et je reviens tout le temps. C'est cool non ! Mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading