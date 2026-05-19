CdM 2026 : L'Algérie en demi, un Parisien rêve en grand

Je kiffe Tolisso mais ses derniers matchs font peur. Il est cramé il peut plus faire de courses à haute intensité et encore moins tout une nouvelle saison. Pour moi ce serait une erreur de le prolonger il faut plutôt le ménager maintenant une saison de plus et se tourner vers l'avenir dans le recrutement.
C'est une excellente nouvelle pour l'OL, pour ses coéquipiers et pour les supporters. ^^
Oui sa va être compliqué contre Nasser
On peut le prolonger 3 ans le Coco. Il est meilleur que quasi tous les milieux de l'équipe de France.
Je pars tout le temps... et je reviens tout le temps. C'est cool non ! Mdr
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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𝗜𝗟𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗕𝗕𝗔𝗟 𝗔𝗙𝗙𝗜𝗖𝗛𝗘 𝗟𝗘𝗦 𝗔𝗠𝗕𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗗𝗘𝗦 𝗩𝗘𝗥𝗧𝗦 ! 🇩🇿🏆 Le milieu de terrain algérien s'est exprimé auprès de @winwinallsports sur les objectifs de la sélection en vue de la Coupe du monde 2026 : « Nous savons que la Coupe du monde est une