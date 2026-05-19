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DNCG et OL, une clause spéciale Ligue des Champions en vue

OL19 mai , 19:00
parGuillaume Conte
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La saison sportive est terminée, et l'OL va vivre d'autres moments chauds dans les prochaines semaines, tant la situation du club rhodanien est tendue.
L’Olympique Lyonnais devrait vivre un été moins compliqué que le précédent au niveau financier. Sa relégation administrative en Ligue 2 n’avait été levée qu’au dernier moment de l’appel, quand John Textor avait été écarté des discussions financières catastrophiques avec le gendarme financier du football français. Depuis, les relations se sont réchauffées, mais la réalité des chiffres est aussi présente, et il ne faudrait pas l’oublier.

Deux échéances majeures pour l'OL au mercato

Ainsi, l’OL va certainement avoir deux énormes échéances à respecter s’il ne veut pas être se faire de nouveau taper sur les doigts. Il y a tout d’abord l’exercice en cours qui sera forcément déficitaire avec les héritages du bricolage de John Textor. Mais l’effort sur la masse salariale a été noté, et la DNCG compte bien faire preuve de mansuétude, à condition que l’OL montre de nouveau sa bonne volonté. Selon L’Equipe, cela pourrait passer par une ou deux belles ventes d’ici au 30 juin, afin de conclure l’exercice financier de bonne manière.
Ensuite, ce sera plus calme avec toutefois une énorme échéance. En effet, si l’OL venait à manquer fin août l’accès à la Ligue des Champions, alors il est probable que la DNCG exige des ventes copieuses pour compenser cette perte de revenus. Ce seront alors 30 millions d’euros qui seront demandés pour mettre de l’argent dans les caisses et éviter de partir de nouveau sur du déficit structurel. Cela veut dire le départ d’un ou deux joueurs importants entre la possible élimination des barrages de la Ligue des Champions, et la fin du mercato début septembre.
De quoi mettre la pression sur les troupes de Paulo Fonseca, qui savent que s’ils veulent vivre une saison ambitieuse sur le plan sportif, les matchs européens de l’été auront une importance capitale. Si la DNCG a lâché un peu la bribe, elle est visiblement prête à revenir à l’assaut si jamais les objectifs financiers ne sont pas respectés. Et il en va de même pour l’UEFA, qui surveille aussi les comptes de l’OL de près.
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Demande donc à Barcola ce qu'il en pense. ^^ Tu vois... je n'ai pas besoin de t'insulter... car toi même... tu es une insulte à l'intelligence.

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Bé pr info, ça date de l'année dernière hein... 12,5 par an et obtient les 37.5m... Renseignez vous avant de dire n'importe quoi en fait.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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