PL : Chelsea laisse Tottenham en grand danger

OL : Tolisso est heureux, il demande à prolonger

Je kiffe Tolisso mais ses derniers matchs font peur. Il est cramé il peut plus faire de courses à haute intensité et encore moins tout une nouvelle saison. Pour moi ce serait une erreur de le prolonger il faut plutôt le ménager maintenant une saison de plus et se tourner vers l'avenir dans le recrutement.