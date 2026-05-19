ICONSPORT_366749_0055

PL : Chelsea laisse Tottenham en grand danger

Premier League19 mai , 23:10
parMehdi Lunay
0
37e journée de Premier League
Stamford Bridge
Chelsea-Tottenham 2-1
Buts : Fernandez (18e), Andrey Santos (67e) pour Chelsea ; Richarlison (74e) pour Tottenham
8e, Chelsea peut encore arracher la Ligue Conférence voire la Ligue Europa la saison prochaine. 17e, Tottenham ne possède que 2 points d'avance sur West Ham avant la dernière journée. Les Spurs devront assurer contre Everton à domicile pour sauver leur peau.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366058_0425
Mondial 2026

CdM 2026 : L'Algérie en demi, un Parisien rêve en grand

ICONSPORT_366148_0557
OL

OL : Tolisso est heureux, il demande à prolonger

ICONSPORT_366748_0064
Premier League

PL : City offre le titre à Arsenal, 22 ans après !

ICONSPORT_366744_0147
Ligue 2

L2/L3 : 1-1 à Rouen-Laval, tout se jouera dimanche

Fil Info

19 mai , 23:20
CdM 2026 : L'Algérie en demi, un Parisien rêve en grand
19 mai , 22:50
OL : Tolisso est heureux, il demande à prolonger
19 mai , 22:26
PL : City offre le titre à Arsenal, 22 ans après !
19 mai , 22:21
L2/L3 : 1-1 à Rouen-Laval, tout se jouera dimanche
19 mai , 22:00
Le PSG reçoit une mauvaise nouvelle à 92 ME au mercato
19 mai , 21:30
OM : 6 mois et puis s'en va, un départ se confirme
19 mai , 21:00
Bordeaux : L'important c'est d'aimer les Girondins, Pascal Obispo dégoûté par Lopez
19 mai , 20:30
15 ME, l'OL finalise un premier transfert à Salzbourg
19 mai , 20:14
Premier League : Southampton viré des playoffs d’accession

Derniers commentaires

OL : Tolisso est heureux, il demande à prolonger

Je kiffe Tolisso mais ses derniers matchs font peur. Il est cramé il peut plus faire de courses à haute intensité et encore moins tout une nouvelle saison. Pour moi ce serait une erreur de le prolonger il faut plutôt le ménager maintenant une saison de plus et se tourner vers l'avenir dans le recrutement.

OL : Tolisso est heureux, il demande à prolonger

C'est une excellente nouvelle pour l'OL, pour ses coéquipiers et pour les supporters. ^^

PL : City offre le titre à Arsenal, 22 ans après !

Oui sa va être compliqué contre Nasser

OL : Tolisso est heureux, il demande à prolonger

On peut le prolonger 3 ans le Coco. Il est meilleur que quasi tous les milieux de l'équipe de France.

PSG : Barcola et Kvaratskhelia restent, c’est décidé

Je pars tout le temps... et je reviens tout le temps. C'est cool non ! Mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading