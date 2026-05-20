Greenwood et l'OM, c'est flou
Mason Greenwood et l'OM, tout est possible

OM : Les tarifs changent, Lorenzi piégé par McCourt

OM20 mai , 8:00
parGuillaume Conte
3
Le chantier est énorme à l'OM en vue de la saison prochaine. Et les exigences de Frank McCourt ne vont pas aider le futur directeur sportif à travailler dans la sérénité.
L’OM a perdu ces derniers mois les trois hommes forts de l’exercice précédent. Pablo Longoria, Roberto De Zerbi et Medhi Benatia ont tous pris la porte devant les résultats décevants du club provençal. Un renoncement qui laisse un énorme chantier à Frank McCourt, qui a décidé de s’appuyer sur Stéphane Richard pour faire le ménage et bâtir un nouvel effectif dans des conditions bien différentes. Moins de dépenses, moins de salaires qui font exploser les financiers, plus de bons coups, de stabilité, et surtout garder la tête froide.

Le vrai prix de Greenwood pris en compte par l'OM

C’est le nouveau projet de l’OM, qui est tout de même loin d’être dessiné. Il manque en effet un directeur sportif, qui devrait être Grégory Lorenzi. Mais entre son engagement avec l’OGC Nice, qui vole en éclats si les Azuréens descendent en Ligue 2, et le chantier que représente son arrivée, du temps est déjà perdu. Surtout que celui qui a occupé ces fonctions à Brest pendant 10 ans, va avoir comme première mission de beaucoup vendre, avant d’éventuellement acheter.
Et selon les informations de L’Equipe, c’est bien un montant de 100 millions d’euros qui doit être récupéré dans un premiers temps sur le mercato afin d’apporter un peu d’aide aux finances du club, et pouvoir ensuite recruter. Sur ces 100 millions d’euros, une vente de Mason Greenwood à par exemple 70 millions d’euros, ne serait pas comptabilisée entièrement. En effet, Manchester United possède une clause pour récupérer 50 % de la revente de l’ailier anglais, et il ne resterait ainsi que 35 ME à l’OM sur un tel transfert. Et encore, entre les différents médias anglais et français, tout le monde n’est pas d’accord sur cette clause, qui va de 40 à 60 % en fonction de nombreux paramètres, tout comme les bonus qui dépendent du contrat de Greenwood, de son prix de revente, du classement de l’OM et d’autres éléments.
En tout cas, aller chercher les 100 millions d’euros de vente et pouvoir enfin recruter ne sera pas chose aisée à l’OM, où la pression est toujours aussi forte. Elle pourrait encore augmenter si jamais le mois de juin et de juillet se déroulaient sans recrues, même si les départs majeurs annoncés ne feront pas beaucoup pleurer les supporters après la saison décevante des joueurs marseillais.

Lire aussi

OM : Le premier blessé de la saison 2026-2027 est connuOM : Le premier blessé de la saison 2026-2027 est connu
L’OM évite le ridicule et empoche 40 ME, McCourt adoreL’OM évite le ridicule et empoche 40 ME, McCourt adore
Articles Recommandés
ICONSPORT_364236_0023
ASSE

L'ASSE le vire et le regrette déjà

Le PSG se rapproche de Mateus Fernandes
PSG

Le PSG se rapproche d'un magicien portugais

Matthieu Louis-Jean va avoir du travail
OL

L'OL va recruter 5 à 6 joueurs, on en sait plus

ICONSPORT_366058_0425
Mondial 2026

CdM 2026 : L'Algérie en demi, un Parisien rêve en grand

Fil Info

20 mai , 9:00
L'ASSE le vire et le regrette déjà
20 mai , 8:40
Le PSG se rapproche d'un magicien portugais
20 mai , 8:20
L'OL va recruter 5 à 6 joueurs, on en sait plus
19 mai , 23:20
CdM 2026 : L'Algérie en demi, un Parisien rêve en grand
19 mai , 23:10
PL : Chelsea laisse Tottenham en grand danger
19 mai , 22:50
OL : Tolisso est heureux, il demande à prolonger
19 mai , 22:26
PL : City offre le titre à Arsenal, 22 ans après !
19 mai , 22:21
L2/L3 : 1-1 à Rouen-Laval, tout se jouera dimanche
19 mai , 22:00
Le PSG reçoit une mauvaise nouvelle à 92 ME au mercato

Derniers commentaires

OL : Tolisso est heureux, il demande à prolonger

Coco il est indispensable avec ses passes décisives et ses buts cette année. Mais a la 60 ème minute il n' avance plus moins de pressing il défend moins . Cette année j ai trouvé ça abusé de le voir finir les matchs quand tu as un Merah sur le banc. Totem d immunité comme a Manchester l année dernière et cette année contre Vigo jamais il doit finir ses matchs pourtant je l adoré le Coco.

Longoria-Benatia-De Zerbi, le pacte qui a tué l'OM

L’OL etait l’an dernier au bord du gouffre limite rétrogradé en L2... et pourtant. Je ne vois pas de raisons pour lesquelles l’OM ne serait pas en capacité de se redresser, avec une situation financière moins catastrophique que ne l'était celle de l’OL à la meme période..... Il.y a un article sur la vente de l OL et le risque de voir disparaître l OL.... étonnant que tu n’ais rien écris !!!

OM : Les tarifs changent, Lorenzi piégé par McCourt

J'ai bien plus de sympathie pour les verdâtres que pour ce club de Nice....Je prefere 100 fois une ligue 1 avec les verts qu'avec les niçois...

OM : Les tarifs changent, Lorenzi piégé par McCourt

nice en ligue 2 le kiff

Crise financière à l'OM, McCourt avertit Stéphane Richard

Pas touche à Don Pablo. Il a juste "pris des risques" m'a-t-on dit.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading