OM : Les tarifs changent, Lorenzi piégé par McCourt

Le chantier est énorme à l'OM en vue de la saison prochaine. Et les exigences de Frank McCourt ne vont pas aider le futur directeur sportif à travailler dans la sérénité.

L’OM a perdu ces derniers mois les trois hommes forts de l’exercice précédent. Pablo Longoria, Roberto De Zerbi et Medhi Benatia ont tous pris la porte devant les résultats décevants du club provençal. Un renoncement qui laisse un énorme chantier à Frank McCourt, qui a décidé de s’appuyer sur Stéphane Richard pour faire le ménage et bâtir un nouvel effectif dans des conditions bien différentes. Moins de dépenses, moins de salaires qui font exploser les financiers, plus de bons coups, de stabilité, et surtout garder la tête froide.

Le vrai prix de Greenwood pris en compte par l'OM

C’est le nouveau projet de l’OM, qui est tout de même loin d’être dessiné. Il manque en effet un directeur sportif, qui devrait être Grégory Lorenzi. Mais entre son engagement avec l’OGC Nice, qui vole en éclats si les Azuréens descendent en Ligue 2, et le chantier que représente son arrivée, du temps est déjà perdu. Surtout que celui qui a occupé ces fonctions à Brest pendant 10 ans, va avoir comme première mission de beaucoup vendre, avant d’éventuellement acheter.

Et selon les informations de L’Equipe, c’est bien un montant de 100 millions d’euros qui doit être récupéré dans un premiers temps sur le mercato afin d’apporter un peu d’aide aux finances du club, et pouvoir ensuite recruter. Sur ces 100 millions d’euros, une vente de Mason Greenwood à par exemple 70 millions d’euros, ne serait pas comptabilisée entièrement. En effet, Manchester United possède une clause pour récupérer 50 % de la revente de l’ailier anglais, et il ne resterait ainsi que 35 ME à l’OM sur un tel transfert. Et encore, entre les différents médias anglais et français, tout le monde n’est pas d’accord sur cette clause, qui va de 40 à 60 % en fonction de nombreux paramètres, tout comme les bonus qui dépendent du contrat de Greenwood, de son prix de revente, du classement de l’OM et d’autres éléments.

En tout cas, aller chercher les 100 millions d’euros de vente et pouvoir enfin recruter ne sera pas chose aisée à l’OM, où la pression est toujours aussi forte. Elle pourrait encore augmenter si jamais le mois de juin et de juillet se déroulaient sans recrues, même si les départs majeurs annoncés ne feront pas beaucoup pleurer les supporters après la saison décevante des joueurs marseillais.