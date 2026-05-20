OM : Les tarifs changent, Lorenzi piégé par McCourt

Coco il est indispensable avec ses passes décisives et ses buts cette année. Mais a la 60 ème minute il n' avance plus moins de pressing il défend moins . Cette année j ai trouvé ça abusé de le voir finir les matchs quand tu as un Merah sur le banc. Totem d immunité comme a Manchester l année dernière et cette année contre Vigo jamais il doit finir ses matchs pourtant je l adoré le Coco.
L’OL etait l’an dernier au bord du gouffre limite rétrogradé en L2... et pourtant. Je ne vois pas de raisons pour lesquelles l’OM ne serait pas en capacité de se redresser, avec une situation financière moins catastrophique que ne l'était celle de l’OL à la meme période..... Il.y a un article sur la vente de l OL et le risque de voir disparaître l OL.... étonnant que tu n’ais rien écris !!!
J'ai bien plus de sympathie pour les verdâtres que pour ce club de Nice....Je prefere 100 fois une ligue 1 avec les verts qu'avec les niçois...
nice en ligue 2 le kiff
Pas touche à Don Pablo. Il a juste "pris des risques" m'a-t-on dit.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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