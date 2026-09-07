« Benzema à l'OL c’était infaisable » : Matthieu Louis-Jean clôt le débat

Présent ce lundi en conférence de presse pour dresser un bilan du mercato, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a confirmé qu'un rapide échange avait eu lieu avec un intermédiaire au sujet de Karim Benzema.

Depuis la fin du mercato, on a appris qu'au coeur de l'été, l'OL avait eu un contact avec Karim Benzema , lequel aurait accepté de ne pas toucher de salaire pour revenir à Lyon, son club formateur. Matthieu Louis-Jean, qui ce lundi faisait le bilan du mercato lyonnais en compagnie de Michael Gerlinger, a évoqué ce possible retour du Ballon d'Or 2022. Mais le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a clairement fait savoir que ce come-back de KB9 n'a pas été longtemps envisagé, car l'OL travaillait déjà sur le recrutement de Loïs Openda et avait compris que la piste Benzema ne mènerait pas loin.

L'OL n'a pas réellement étudié la piste Benzema

« Ce retour, c’était presque du fantasme. C’est vrai que j’ai eu un échange rapide avec un intermédiaire, mais pour moi, ça n’a pas été plus loin que ça. C’était infaisable par rapport à la situation contractuelle de Karim Benzema. Karim est un joueur immense, on n’a même pas essayé d’aller plus loin. On avait un attaquant à signer rapidement et à ce moment on travaillait sur le dossier Openda et on savait que c’était impossible pour Karim de sortir de son contrat avec la fédération saoudienne, dont on n’est pas allé plus loin que ça », a confié Matthieu Louis-Jean, histoire de mettre fin aux rumeurs sur ce dossier qui n'a pas été étudié très longtemps par les dirigeants lyonnais.

En effet, Karim Benzema a un contrat jusqu'en 2030 comme ambassadeur de l'Arabie saoudite. Un contrat qui ne lui permet pas de s'engager pour un club autre qu'une équipe de la Saudi Pro League. Pour retrouver sa liberté sportive, KB9 doit mettre un terme à cet engagement, ce qui à ce jour n'est pas le cas.