OM : Le départ de ce défenseur en Arabie Saoudite a capoté

OM : Le départ de ce défenseur en Arabie Saoudite a capoté

OM07 sept. , 12:20
parHadrien Rivayrand
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L'OM connaît un début de saison chaotique. La faute à une intersaison difficile à gérer, avec le départ de nombreux joueurs. Celui de Derek Cornelius en Arabie Saoudite a toutefois capoté.
L'Olympique de Marseille s'est incliné au Stade Vélodrome ce dimanche soir en Ligue 1 face au Paris FC. Une défaite logique qui plonge encore un peu plus les hommes de Bruno Genesio dans l'incertitude. Les Phocéens devront en plus enchaîner avec un calendrier XXL. Pas vraiment de quoi se montrer confiants pour la suite des opérations. Bruno Genesio va en plus certainement devoir composer avec de nouveaux départs, alors que le marché saoudien n'est pas encore terminé. Mais déjà, on sait que Derek Cornelius ne signera pas à Al-Ettifaq.

Cornelius n'ira finalement pas à Al-Ettifaq

Selon les dernières informations d'Adrien Pittore, le défenseur canadien, qui était annoncé proche d'Al-Ettifaq, ne rejoindra en effet pas la Saudi Pro League. Le club saoudien préfère miser sur le Brésilien Pedro Henrique. Une piste de moins pour Cornelius, qui n'entre plus dans les plans de l'OM. Pourtant, le Canadien est entré en jeu ce dimanche soir lors de la réception du Paris FC, pour une rentrée loin de faire l'unanimité. Reste à savoir s'il arrivera à trouver preneur ou s'il restera finalement à Marseille. Il serait notamment en concurrence avec Nayef Aguerd, Geoffrey Kondogbia, CJ Egan-Riley et Bamo Meïté.

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« Benzema à l'OL c’était infaisable » : Matthieu Louis-Jean clôt le débat

Mais qu’est ce que tu invente pauvre idiot 🤦🏻la défaite hier de ton club t’as rendu debile à ce point?🤣 Dit moi à quel moment j’ai dit qu’il allait rompre sont contrat ? Je t’ai juste dit que pour l’amour d’un club un joueur peut faire n’importe quoi ! Tous simplement je n’ai jamais rien dit d’autre comme n’importe quel joueur de n’importe quelle club!! Comme troll tu te poses là comme un belle merde! Je serais toi prend 2/3 jours de repos, aval cette défaite car les 3 prochains matchs qui vous attendent risquent de te faire un AVC! T’ai vraiment au niveau de l’autre naze de desurCon 🤮

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toujours aussi con toi , pauvre type

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Mais de telles sommes pour juste faire un post et un coucou en Arabie saoudite de tant en temps... Forcément il pouvait pas refuser

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Comment peut on publier un article et surtout un titre aussi debile alors qu'il vient de prolonger jusqu'en 2031... Il a un contrat de 5 ans, comment voulez vous queboenpsg tremble une seconde !!!

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Il a été vraiment mauvais et physiquement largué. Et ce n'était "que" le PFC.

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