OM : Le départ de ce défenseur en Arabie Saoudite a capoté

L'OM connaît un début de saison chaotique. La faute à une intersaison difficile à gérer, avec le départ de nombreux joueurs. Celui de Derek Cornelius en Arabie Saoudite a toutefois capoté.

L' Olympique de Marseille s'est incliné au Stade Vélodrome ce dimanche soir en Ligue 1 face au Paris FC. Une défaite logique qui plonge encore un peu plus les hommes de Bruno Genesio dans l'incertitude. Les Phocéens devront en plus enchaîner avec un calendrier XXL. Pas vraiment de quoi se montrer confiants pour la suite des opérations. Bruno Genesio va en plus certainement devoir composer avec de nouveaux départs, alors que le marché saoudien n'est pas encore terminé. Mais déjà, on sait que Derek Cornelius ne signera pas à Al-Ettifaq.

Cornelius n'ira finalement pas à Al-Ettifaq

Selon les dernières informations d'Adrien Pittore, le défenseur canadien, qui était annoncé proche d'Al-Ettifaq, ne rejoindra en effet pas la Saudi Pro League. Le club saoudien préfère miser sur le Brésilien Pedro Henrique. Une piste de moins pour Cornelius, qui n'entre plus dans les plans de l'OM. Pourtant, le Canadien est entré en jeu ce dimanche soir lors de la réception du Paris FC, pour une rentrée loin de faire l'unanimité. Reste à savoir s'il arrivera à trouver preneur ou s'il restera finalement à Marseille. Il serait notamment en concurrence avec Nayef Aguerd, Geoffrey Kondogbia, CJ Egan-Riley et Bamo Meïté.

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L'OM s'apprête désormais à enchaîner trois rencontres particulièrement complexes, avec deux déplacements sur la pelouse du Stade Rennais, en Ligue 1 puis en Ligue Europa face à Besiktas, avant de recevoir le Paris Saint-Germain dans un Classique qui promet d'être déjà décisif pour la saison des Phocéens. Bruno Genesio devra rapidement trouver des solutions avec les joueurs dont il dispose, alors que son effectif semble encore loin d'être équilibré. Ces prochaines semaines permettront en tout cas d'en savoir plus sur les ambitions marseillaises .