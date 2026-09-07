Real : Kylian Mbappé et Madrid au bord du divorce

Real : Kylian Mbappé et Madrid au bord du divorce

Liga07 sept. , 11:30
parCorentin Facy
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Après un excellent début de saison (3 victoires en 3 matchs), le Real Madrid a subi son premier revers en Liga face au Betis Séville ce week-end. Kylian Mbappé a tout raté et la presse espagnole ne le rate pas.
Injouable en ce début de saison avec un triplé contre la Real Sociedad et un but contre Malaga, Kylian Mbappé était logiquement très attendu vendredi soir sur la pelouse du Betis Séville. L’international français s’est fait remarquer, mais pas grâce à ses buts ou ses exploits individuels. Le Real a chuté en Andalousie et l’attaquant des Bleus et a tout manqué, y compris un penalty dans le temps additionnel. Mbappé a également vendangé plusieurs grosses occasions pendant le match, de quoi s’attirer les foudres de la presse espagnole.
Sur les ondes de la COPE, le journaliste Juanma Castaño a été très loin dans ses propos, évoquant un réel désamour de plus en plus fort entre Kylian Mbappé et une partie du public merengue. « Il y a une sorte de blessure qui est toujours là avec certains Madridistas. Je ne sais pas s’ils lui pardonnent les choses négatives des dernières années » a d’abord livré le journaliste espagnol avant de poursuivre en détails.

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« Nous n’avons gagné aucun titre avec lui, il a rendu mauvais certains coéquipiers. Il ne voulait pas venir, il fait ce qu’il veut… Sur la fin de saison dernière, il pensait uniquement à la Coupe du monde et non au Real Madrid » a-t-il balancé, très sévère à l’égard d’un Kylian Mbappé de nouveau sous le feu des critiques après sa prestation totalement manquée face au Betis Séville vendredi soir en Liga. En livrant une performance si décevante, le Français a clairement grillé une cartouche. Sa réaction et celle de toute l’équipe de José Mourinho est attendue ce mardi en Ligue des Champions avec un très gros choc au programme au Santiago Bernabeu face à l’Inter Milan.
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Vieuxgones ah bon. vas y sors voir les scores stp? qd on veut ouvrir sa bouche...... alala. sacré blaireau sinon pour tes conneries sur le budget. c est comme le reste incomprehensible. tu fais honte. chutt

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Pour moi vu son discours résigné d'apres match, Genesio est presque déjà parti. Quelle connerie il a fait Bruno en allant dans ce bourbier. Il va y ruiner sa santé.

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la majorité. c est lui ou toi la majorité?? ptdrr. si tu avais regardé le match hier ou etais au stade, tu aurais vu le clan des mongols. ( Zeroual est sa secte). et le reste du public. belle ambiance, des encouragements et pas de sifflets. donc ton blabla hein. les supporter ( les vrais) etaient derriere l equipe

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Et il revient quand votre Aguerd Abou Diaby ?

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Je vous comprends tellement maintenant faut se rabattre sur le tricot, la belotte, etc.....pour vous occuper.

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