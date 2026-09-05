OL : Benzema de retour à Lyon, il avait dit oui

Désormais libéré de son contrat avec Al-Hilal, mais toujours payé pour être l'ambassadeur de la Saudi Pro League, Karim Benzema devrait rapidement retrouver un club. L'Equipe révèle que cet été, il était prêt à revenir jouer gratuitement à l'OL.

C'est un fantasme qui alimente les rêves des supporters de l'Olympique Lyonnais, mais cette fois il a été tout proche de se réaliser. Au coeur de l'été, et conscient que son club formateur ne pourrait pas lui proposer un énorme salaire, Karim Benzema a tout simplement proposé de s'engager sans salaire ou du moins pour un salaire symbolique. Voulant rendre à l'OL ce que l'OL lui avait donné, le Ballon d'Or avait eu des contacts avec les dirigeants du club de Michele Kang, mais cela n'a pas pu se concrétiser car au moment de ces contacts, Karim Benzema était toujours sous contrat avec Al-Hilal. Désormais, il ne l'est plus, puisqu'il a été libéré de son contrat, mais il ne s'engagera pas avec Lyon. Et pour cause.

Benzema lié avec l'Arabie Saoudite jusqu'en 2030

En effet, Hugo Guillemet rappelle que KB9 a un contrat jusqu'en 2030 avec la Saudi Pro League, et il ne peut pas signer pour un autre club qu'un club saoudien. Sauf à renoncer aussi à ce très rémunérateur contrat et surtout à trouver une raison valable pour le briser. Pour l'instant, Karim Benzema est donc sans club, et les chances de le voir signer à l'Olympique Lyonnais sont quasiment nulles. De son côté, Bertrand Latour a confié sur Canal+ que, selon lui, l'attaquant français de 38 ans, qui a empilé les trophées avec le Real Madrid, annoncera d'ici quelques jours sa nouvelle équipe. Une absence de club qui empêche la star française de postuler à une place dans l'équipe de France de Zinedine Zidane, même si ce dernier a évidemment une relation particulière avec l'ancien joueur du Real Madrid.