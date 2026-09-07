Renato Sanches

Désespéré, Chelsea a flashé sur les flops du PSG

Mercato07 sept. , 14:30
parEric Bethsy
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Planté par l’AS Monaco pour Lamine Camara, Chelsea a cherché un milieu de terrain en urgence. Le club londonien a été jusqu’à envisager les signatures de deux anciens flops du Paris Saint-Germain.
L’AS Monaco s’est peut-être fait un ennemi en Angleterre. Dans le sprint final du mercato, le club de la Principauté avait trouvé un accord avec Chelsea pour le transfert de Lamine Camara. Mais les Monégasques, qui pensaient équilibrer leurs finances en vendant Folarin Balogun à Everton, ont retenu leur milieu de terrain à la dernière minute. De quoi provoquer la colère des Blues qui ont ensuite cherché une alternative dans l’urgence.

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Désespéré, le géant de Premier League a étudié des pistes improbables sur le marché des joueurs libres. Chelsea a même été jusqu’à envisager les signatures d’anciens flops du Paris Saint-Germain. Pour compenser le départ d’Enzo Fernandez à Manchester City, le club londonien a notamment contacté le Néerlandais Georginio Wijnaldum (35 ans), lequel a finalement atterri du côté d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Mais ce n’est pas tout. Selon les informations de Foot Mercato, Chelsea a également étudié le profil de Renato Sanches (29 ans). L’international portugais répondait à plusieurs critères sélectionnés grâce à son vécu au plus haut niveau et sa disponibilité immédiate.
Rappelons que l’ancien joueur du LOSC a récemment été libéré de sa dernière année de contrat au Paris Saint-Germain. Les Blues y ont vu une belle opportunité, avant de s’abstenir et de juger inutile le recrutement d’un milieu supplémentaire. Le manager Xabi Alonso a fini par estimer son effectif suffisant pour au moins disputer la première partie de saison. On peut également imaginer que Chelsea a douté de la pertinence des dossiers étudiés. Il semble difficile d’imaginer Renato Sanches donner satisfaction à un cador européen alors que sa carrière est au point mort depuis sa signature au Paris Saint-Germain en 2022.
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« Benzema à l'OL c’était infaisable » : Matthieu Louis-Jean clôt le débat

Mais qu’est ce que tu invente pauvre idiot 🤦🏻la défaite hier de ton club t’as rendu debile à ce point?🤣 Dit moi à quel moment j’ai dit qu’il allait rompre sont contrat ? Je t’ai juste dit que pour l’amour d’un club un joueur peut faire n’importe quoi ! Tous simplement je n’ai jamais rien dit d’autre comme n’importe quel joueur de n’importe quelle club!! Comme troll tu te poses là comme un belle merde! Je serais toi prend 2/3 jours de repos, aval cette défaite car les 3 prochains matchs qui vous attendent risquent de te faire un AVC! T’ai vraiment au niveau de l’autre naze de desurCon 🤮

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toujours aussi con toi , pauvre type

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Mais de telles sommes pour juste faire un post et un coucou en Arabie saoudite de tant en temps... Forcément il pouvait pas refuser

Le PSG tremble, Pacho annoncé en Premier League

Comment peut on publier un article et surtout un titre aussi debile alors qu'il vient de prolonger jusqu'en 2031... Il a un contrat de 5 ans, comment voulez vous queboenpsg tremble une seconde !!!

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