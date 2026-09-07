Désespéré, Chelsea a flashé sur les flops du PSG

Planté par l’AS Monaco pour Lamine Camara, Chelsea a cherché un milieu de terrain en urgence. Le club londonien a été jusqu’à envisager les signatures de deux anciens flops du Paris Saint-Germain.

L’AS Monaco s’est peut-être fait un ennemi en Angleterre. Dans le sprint final du mercato, le club de la Principauté avait trouvé un accord avec Chelsea pour le transfert de Lamine Camara. Mais les Monégasques, qui pensaient équilibrer leurs finances en vendant Folarin Balogun à Everton, ont retenu leur milieu de terrain à la dernière minute. De quoi provoquer la colère des Blues qui ont ensuite cherché une alternative dans l’urgence.

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Désespéré, le géant de Premier League a étudié des pistes improbables sur le marché des joueurs libres. Chelsea a même été jusqu’à envisager les signatures d’anciens flops du Paris Saint-Germain. Pour compenser le départ d’Enzo Fernandez à Manchester City, le club londonien a notamment contacté le Néerlandais Georginio Wijnaldum (35 ans), lequel a finalement atterri du côté d’Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Mais ce n’est pas tout. Selon les informations de Foot Mercato, Chelsea a également étudié le profil de Renato Sanches (29 ans). L’international portugais répondait à plusieurs critères sélectionnés grâce à son vécu au plus haut niveau et sa disponibilité immédiate.

Rappelons que l’ancien joueur du LOSC a récemment été libéré de sa dernière année de contrat au Paris Saint-Germain. Les Blues y ont vu une belle opportunité, avant de s’abstenir et de juger inutile le recrutement d’un milieu supplémentaire. Le manager Xabi Alonso a fini par estimer son effectif suffisant pour au moins disputer la première partie de saison. On peut également imaginer que Chelsea a douté de la pertinence des dossiers étudiés. Il semble difficile d’imaginer Renato Sanches donner satisfaction à un cador européen alors que sa carrière est au point mort depuis sa signature au Paris Saint-Germain en 2022.