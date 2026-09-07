OL : Openda a un gros défaut, il promet de changer
Openda

OL : Openda a un gros défaut, il promet de changer

OL07 sept. , 13:30
parHadrien Rivayrand
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Loïs Openda fait déjà l'unanimité à l'OL. L'attaquant belge veut néanmoins faire encore plus, lui qui paraît un peu trop pressé de faire la différence.
L'OL a eu le nez fin cet été en récupérant Loïs Openda, en situation d'échec du côté de la Juventus. L'international belge connaît bien la Ligue 1 après son passage à Lens et voulait relancer sa carrière dans un club ambitieux. Si les Gones n'ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions, ils auront néanmoins une carte à jouer en Ligue Europa. Openda, qui possède déjà une belle expérience au plus haut niveau et qui est plus revanchard que jamais, aura à cœur de se mettre en lumière. En tout cas, en championnat, le natif de Liège fait parler la poudre. Openda a trouvé le chemin des filets à deux reprises et délivré une passe décisive en six matchs toutes compétitions confondues. Et il aurait pu faire encore mieux.

Openda conscient de la situation 

L'ancien du RC Lens n'a en effet pas eu de chance avec la VAR, qui l'a privé de buts supplémentaires. Il est aussi parfois un peu trop pressé de faire la différence. Olympique et Lyonnais précise d'ailleurs qu'Openda affiche déjà dix hors-jeu depuis son arrivée à Lyon. Une situation qui peut s'expliquer par la volonté du Belge de prendre les espaces et de se projeter rapidement vers l'avant. Après la victoire contre l'AJ Auxerre en Ligue 1, il a notamment déclaré : « C'est sûr que face à Auxerre, un hors-jeu, une transversale, il y avait un peu de tout. Il manquait un peu de lucidité, je voulais un peu trop marquer, cela s'est ressenti. »

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Openda ne va donc pas devoir trop se frustrer pour continuer sur sa lancée. Paulo Fonseca est plus que jamais sous le charme de son attaquant, déterminé à faire la différence pour emmener Lyon le plus loin possible cette saison.
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« Benzema à l'OL c’était infaisable » : Matthieu Louis-Jean clôt le débat

Mais qu’est ce que tu invente pauvre idiot 🤦🏻la défaite hier de ton club t’as rendu debile à ce point?🤣 Dit moi à quel moment j’ai dit qu’il allait rompre sont contrat ? Je t’ai juste dit que pour l’amour d’un club un joueur peut faire n’importe quoi ! Tous simplement je n’ai jamais rien dit d’autre comme n’importe quel joueur de n’importe quelle club!! Comme troll tu te poses là comme un belle merde! Je serais toi prend 2/3 jours de repos, aval cette défaite car les 3 prochains matchs qui vous attendent risquent de te faire un AVC! T’ai vraiment au niveau de l’autre naze de desurCon 🤮

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toujours aussi con toi , pauvre type

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Mais de telles sommes pour juste faire un post et un coucou en Arabie saoudite de tant en temps... Forcément il pouvait pas refuser

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Comment peut on publier un article et surtout un titre aussi debile alors qu'il vient de prolonger jusqu'en 2031... Il a un contrat de 5 ans, comment voulez vous queboenpsg tremble une seconde !!!

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Il a été vraiment mauvais et physiquement largué. Et ce n'était "que" le PFC.

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