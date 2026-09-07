OM : Walid Acherchour donne une leçon de coaching à Genesio

Le début de saison se complique déjà pour l'OM, qui peine à montrer un niveau suffisant pour avoir des résultats positifs en Ligue 1. Walid Acherchour suggère à Bruno Genesio plusieurs retouches majeures.

Mené à trois reprises au score par le Paris FC, l’OM a fini par s’incliner malgré le doublé d’Amine Gouiri. Les Marseillais ont semblé sans solution face aux contres explosifs des joueurs de Liam Rosenior, qui ont su profiter des faiblesses défensives. Il reste encore beaucoup de choses à régler pour Bruno Genesio, qui ne s’attendait pas à voir son effectif être aussi dépeuplé pendant l’été. Et même si ses choix sont limités, l’ancien entraineur de l’OL met en place une tactique pas forcément adaptée aux joueurs marseillais selon Walid Acherchour.

Harit dans l'axe, la clé pour sauver l'OM ?

Dans l’After, le consultant a expliqué à Bruno Genesio comment il faudrait jouer avec les éléments qu’il a à sa disposition. « Hojbjerg et Abdelli ne peuvent pas jouer ensemble dans ce milieu car ils ont besoin d’un joueur qui courre pour eux. J'aimerais bien voir Nnadi à son retour de blessure pour mettre plus de muscle, Weah plus haut sur le terrain pour apporter de la vitesse sur les ailes, pour mettre Méité latéral droit, et permettre à Harit de se replacer dans le cœur du jeu. Toutes les occasions viennent de lui. Ils ont besoin de ça, faute de mieux », a glissé Walid Acherchour, persuadé que Bruno Genesio doit encore faire des changements majeurs pour tirer le meilleur de son équipe.

Mais pour le moment, un joueur comme Nnadi est blessé, et cette possibilité de mettre un élément qui donne de l’impact et de la puissance au coeur du jeu n’est pas présente. Nul doute que Bruno Genesio se creuse déjà les méninges pour arranger les choses, car le programme de l’OM est très musclé. Les Marseillais iront à Rennes vendredi prochain, avant de se rendre à Besiktas pour débuter l’Europa League, et enchainer avec la réception du PSG en Ligue 1. Trois matchs cruciaux avant la trêve, qui vont peser sur la première partie de saison de l’OM.