OM : Walid Acherchour donne une leçon de coaching à Genesio

OM : Walid Acherchour donne une leçon de coaching à Genesio

OM07 sept. , 11:00
parGuillaume Conte
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Le début de saison se complique déjà pour l'OM, qui peine à montrer un niveau suffisant pour avoir des résultats positifs en Ligue 1. Walid Acherchour suggère à Bruno Genesio plusieurs retouches majeures.
Mené à trois reprises au score par le Paris FC, l’OM a fini par s’incliner malgré le doublé d’Amine Gouiri. Les Marseillais ont semblé sans solution face aux contres explosifs des joueurs de Liam Rosenior, qui ont su profiter des faiblesses défensives. Il reste encore beaucoup de choses à régler pour Bruno Genesio, qui ne s’attendait pas à voir son effectif être aussi dépeuplé pendant l’été. Et même si ses choix sont limités, l’ancien entraineur de l’OL met en place une tactique pas forcément adaptée aux joueurs marseillais selon Walid Acherchour.

Harit dans l'axe, la clé pour sauver l'OM ?

Dans l’After, le consultant a expliqué à Bruno Genesio comment il faudrait jouer avec les éléments qu’il a à sa disposition. « Hojbjerg et Abdelli ne peuvent pas jouer ensemble dans ce milieu car ils ont besoin d’un joueur qui courre pour eux. J'aimerais bien voir Nnadi à son retour de blessure pour mettre plus de muscle, Weah plus haut sur le terrain pour apporter de la vitesse sur les ailes, pour mettre Méité latéral droit, et permettre à Harit de se replacer dans le cœur du jeu. Toutes les occasions viennent de lui. Ils ont besoin de ça, faute de mieux », a glissé Walid Acherchour, persuadé que Bruno Genesio doit encore faire des changements majeurs pour tirer le meilleur de son équipe.
Mais pour le moment, un joueur comme Nnadi est blessé, et cette possibilité de mettre un élément qui donne de l’impact et de la puissance au coeur du jeu n’est pas présente. Nul doute que Bruno Genesio se creuse déjà les méninges pour arranger les choses, car le programme de l’OM est très musclé. Les Marseillais iront à Rennes vendredi prochain, avant de se rendre à Besiktas pour débuter l’Europa League, et enchainer avec la réception du PSG en Ligue 1. Trois matchs cruciaux avant la trêve, qui vont peser sur la première partie de saison de l’OM.
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dijaya il parle du psg pas de marseille

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Vieuxgones ah bon. vas y sors voir les scores stp? qd on veut ouvrir sa bouche...... alala. sacré blaireau sinon pour tes conneries sur le budget. c est comme le reste incomprehensible. tu fais honte. chutt

OM : Bruno Genesio suscite une vive inquiétude

Pour moi vu son discours résigné d'apres match, Genesio est presque déjà parti. Quelle connerie il a fait Bruno en allant dans ce bourbier. Il va y ruiner sa santé.

L1 : Sinayoko voit triple, le Paris FC plombe l'OM

la majorité. c est lui ou toi la majorité?? ptdrr. si tu avais regardé le match hier ou etais au stade, tu aurais vu le clan des mongols. ( Zeroual est sa secte). et le reste du public. belle ambiance, des encouragements et pas de sifflets. donc ton blabla hein. les supporter ( les vrais) etaient derriere l equipe

OM : Bruno Genesio suscite une vive inquiétude

Et il revient quand votre Aguerd Abou Diaby ?

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